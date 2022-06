On choisit des amis qui sentent comme les nôtres : une étude le montre

Une équipe de recherche israélienne a montré que les personnes qui sentent la même chose sont plus susceptibles de se faire des amis. Ici parce que.

Les personnes qui sentent la même chose sont plus susceptibles d’avoir une bonne relation et de se faire des amis. Sans surprise, deux amis de longue date sont plus susceptibles d’avoir une odeur corporelle similaire que des paires de personnes choisies au hasard. Cela peut sembler absurde, pourtant c’est exactement ce qu’une nouvelle étude avec un titre qui est tout syllabus a émergé : « Il y a de la chimie dans la chimie sociale. Après tout, surtout chez les mammifères, il est de coutume de se sentir pour déterminer si vous êtes amis ou rivaux, il n’est donc pas surprenant que l’odeur corporelle puisse avoir une valeur sociale importante également dans notre espèce. Seulement que c’est un aspect peu compris, un champ d’étude à approfondir.

Une équipe de recherche israélienne composée de trois scientifiques Inbal Ravreby, Kobi Snitz et Noam Sobel du département de recherche sur le cerveau de l’Institut Weizmann des sciences (Rehovot). Les chercheurs sont arrivés à leurs conclusions après avoir mené de curieuses expériences. Dans la première, ils ont utilisé un nez électronique pour analyser l’odeur corporelle de vingt groupes d’amis « non romantiques » (c’est-à-dire non liés par des liaisons amoureuses) qui ont immédiatement noué une bonne relation depuis leur première rencontre. Les groupes individuels étaient composés de personnes du même sexe car les hommes et les femmes ont une odeur distincte, qui joue également un rôle dans l’attirance sexuelle. Des études antérieures avaient montré que les hétérosexuels sont plus attirés par les personnes ayant une odeur différente de la leur, une « sélection » inconsciente qui, comme l’explique à IFLScience le Dr Inbal Ravreby, chercheur à l’Institut national Azrieli d’imagerie et de recherche sur le cerveau humain de l’université israélienne, peut être lié au profil génétique. En effet, « l’odeur corporelle reflète la composition génétique » et donc rechercher des partenaires avec un patrimoine génétique très différent (et donc une odeur tout aussi différente) peut favoriser la survie des enfants.

De l’analyse des odeurs à travers le nez électronique, il est ressorti que les odeurs des groupes d’amis non romantiques se ressemblaient plus que celles des groupes composés d’inconnus. Ce détail a également été noté par certains renifleurs humains bénévoles impliqués dans le projet de recherche. Mais pourquoi sommes-nous plus susceptibles de devenir amis avec des personnes qui sentent la même chose que nous ? Selon les scientifiques, la raison résiderait toujours dans la génétique. Choisir comme ami quelqu’un qui sent comme nous pourrait nous aider à propager nos gènes, grâce aux avantages mutuels d’être amis avec quelqu’un qui nous ressemble génétiquement. En pratique, il s’agirait d’un mécanisme subconscient sélectionné par l’évolution. Cela pourrait expliquer pourquoi les personnes atteintes de maladies impliquant l’odorat ont également des difficultés dans les interactions sociales.

Pour démontrer l’efficacité de la « théorie des odeurs », le Dr Ravreby et ses collègues ont impliqué un groupe d’étrangers dans l’étude ; après les avoir analysés avec le nez électronique, ils les ont poussés à avoir des interactions non verbales avec des personnes du même sexe. Les chercheurs ont découvert que les personnes ayant une odeur corporelle plus similaire étaient plus susceptibles d’avoir des interactions positives. « En d’autres termes, on pourrait prédire le lien social avec un nez électronique », écrivent les scientifiques dans le résumé de l’étude. Les détails de la recherche « Il y a de la chimie dans la chimie sociale » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Science Advances.