GlobalWafers veut construire une usine de 5 milliards de dollars au Texas

Dans le contexte : des centaines de milliards de dollars sont investis dans des installations de fabrication de puces en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Une part importante de ces expansions nécessitera un approvisionnement régulier en plaquettes de silicium, et c’est là que GlobalWafers entre en jeu. Pourtant, tous ces développements dépendent des subventions gouvernementales et, au moins aux États-Unis, les régulateurs n’ont pas encore trouvé de solution. accord sur la marche à suivre.

Le Congrès américain prend son temps avec la loi CHIPS, malgré de nombreux appels de la Silicon Industry Association pour débloquer davantage de financements pour des projets qui ramènent la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis. En conséquence, des entreprises comme Intel et TSMC ont du mal à respecter le calendrier de leurs plans d’expansion.

Heureusement, de plus en plus d’entreprises explorent des moyens d’apporter une capacité de fabrication supplémentaire aux États-Unis. Le dernier exemple en date est GlobalWafers, qui vient de dévoiler son projet de construction d’une usine de 5 milliards de dollars à Sherman, au Texas. Mais tout comme Intel, TSMC, GlobalFoundries et d’autres, cet effort aura besoin d’un soutien gouvernemental important s’il a une chance de se concrétiser dans les années à venir.

La nouvelle usine de fabrication fabriquera des tranches de silicium, un ingrédient crucial dans le processus de fabrication des puces qui est également l’un des goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement mondiale. En d’autres termes, la raison pour laquelle tant d’initiés de l’industrie prédisent que la pénurie de puces pourrait durer jusqu’en 2024 est que les principaux fournisseurs de plaquettes ont un calendrier similaire pour l’ouverture de nouvelles usines.

GlobalWafers a annoncé pour la première fois son intention de construire une nouvelle usine en février, après avoir échoué à reprendre le fournisseur allemand de plaquettes Siltronic. Ce sera une aubaine pour la chaîne d’approvisionnement américaine des semi-conducteurs, car GlobalWafers a de grandes ambitions avec l’usine texane.

Plus précisément, la société souhaite fabriquer plus de 1,2 million de tranches par mois, et il s’agira surtout de tranches de 300 mm du type nécessaire à la fabrication de puces avancées sur des nœuds de processus de pointe. L’installation du Texas devrait devenir opérationnelle en 2025 et, une fois qu’elle atteindra sa production nominale, elle devrait théoriquement être en mesure de couvrir toute la demande américaine de tranches de 300 mm.

