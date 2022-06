La mise à jour KB5014668 corrige un problème avec les hotspots

Le dernier correctif de juin pour Windows 11 (KB5014697) cassait les points d’accès Wi-Fi sur les appareils Windows 11. Microsoft s’est rapidement occupé du problème, et finalement, une semaine plus tard, le bogue a été résolu. Pour cela, ils ont publié la mise à jour KB5014668 résolvant cet incident.

Le nouveau correctif KB5014668 résout le problème de point d’accès

De Microsoft, ils ont décrit le problème qui s’est produit avec cette mise à jour. Ainsi que la solution possible à ce moment-là pour ce problème:

Après l’installation du correctif KB5014697, les appareils Windows peuvent ne pas être en mesure d’utiliser la fonctionnalité de point d’accès Wi-Fi. Lorsque vous essayez d’utiliser la fonction de point d’accès, le périphérique hôte peut perdre la connexion Internet après la connexion d’un périphérique client.

Solution : pour atténuer le problème et restaurer l’accès à Internet sur le périphérique hôte, vous pouvez désactiver la fonction de point d’accès Wi-Fi. Pour obtenir des instructions, consultez Utiliser votre PC Windows comme point d’accès mobile.

Le correctif est disponible via la nouvelle mise à jour facultative que la société a publiée aujourd’hui sous le numéro KB5014668. Vous pouvez le télécharger via Windows Update ou manuellement à partir du site Web du catalogue Microsoft Update sur ce lien. La nouvelle mise à jour KB5014668 (Build 22000.778) apporte également diverses nouvelles fonctionnalités telles que Search Highlights et plus encore. Retrouvez tous les détails ici.

Le problème du point d’accès Wi-Fi n’était pas propre à Windows 11, car le même bogue affectait également Windows 10. Cependant, il semble que les utilisateurs de ce dernier, qui sont touchés par le problème après avoir installé le correctif du mardi de juin, ils ‘ Je devrai attendre un peu plus longtemps, car Microsoft n’a pas encore publié de correctif officiel pour 10. Bien qu’il finira sûrement par arriver dans les prochains jours.