La dyslexie peut être une aubaine dans plusieurs circonstances

C’est ce qu’affirme une équipe de psychologues de l’Université de Cambridge qui a identifié les forces cognitives chez les personnes dyslexiques.

La dyslexie, une condition qui affecte la capacité de lecture, pourrait aider à expliquer la capacité exceptionnelle d’adaptation de notre espèce. C’est ce qu’affirme une équipe de recherche de l’Université de Cambridge qui, dans une étude qui vient d’être publiée dans la revue Frontières en psychologie, ont conclu que la dyslexie peut être un avantage dans plusieurs circonstances. En particulier, les chercheurs suggèrent que les personnes qui éprouvent des difficultés à interpréter rapidement les mots écrits peuvent trouver plus facile d’explorer de nouvelles opportunités, telles que la recherche de l’inconnu, l’expérimentation, la découverte et l’innovation. « La vision de la dyslexie comme une condition centrée sur un trouble neurodéveloppemental ne raconte pas toute l’histoire – a déclaré le Dr Helen Taylor, auteur principal de l’étude -. Cette recherche propose un nouveau cadre pour nous aider à mieux comprendre les forces cognitives des personnes atteintes de dyslexie« .

Défini par la Fédération mondiale de neurologie comme « un trouble des enfants qui, malgré une expérience scolaire conventionnelle, ne parviennent pas à acquérir les compétences linguistiques de lecture, d’écriture et d’orthographe correspondant à leurs capacités intellectuelles», la dyslexie touche 5 à 20 % de la population mondiale. Au fil des décennies, les psychologues ont remarqué que les personnes présentant des signes de dyslexie ont tendance à être meilleures dans le raisonnement abstrait et spatial, plus imaginatives et précises pour prédire les résultats.

De plus, d’un point de vue évolutif, la dyslexie est susceptible d’avoir joué un rôle fondamental dans l’adaptation humaine à des environnements changeants, se révélant cruciale pour la survie de notre espèce, comme l’indiquent les résultats de la nouvelle étude qui, selon les chercheurs, ont des implications .tant sur le plan individuel que social. « Nous pensons que les domaines de difficulté rencontrés par les personnes dyslexiques relèvent d’un compromis cognitif entre l’exploration de nouvelles informations et l’exploitation des connaissances existantes, au bénéfice d’un biais exploratoire qui pourrait expliquer l’amélioration des compétences observées dans certains domaines tels que la découverte, l’invention et la créativité. – ajouté Taylor -. Compte tenu de ce compromis, une spécialisation exploratoire chez les personnes atteintes de dyslexie pourrait aider à expliquer pourquoi elles luttent avec des tâches d’exploitation, telles que la lecture et l’écriture, tout en révélant également pourquoi les personnes atteintes de dyslexie semblent graviter vers certaines professions qui nécessitent des compétences liées à l’exploration, telles que que l’art, l’architecture, l’ingénierie et l’entrepreneuriat« .