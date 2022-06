Les entreprises déplacent discrètement leurs centres de données dans les villes pour réduire la latence

En bref : les réflexions sur les centres de données suscitent souvent des visions de fermes de serveurs tentaculaires situées dans des zones rurales où l’électricité est plus abordable et où les allégements fiscaux sont nombreux. Il s’agit d’une image mentale précise dans de nombreux cas, mais de plus en plus, les entreprises choisissent de déplacer leurs opérations au cœur des grandes villes pour se rapprocher des clients qu’elles desservent.

Notre style de vie progressivement numérique n’a fait qu’alimenter le désir de gratification instantanée. Les fournisseurs de streaming, les opérateurs d’applications et d’autres fournisseurs de services numériques sont de plus en plus conscients que la patience des consommateurs face à la latence est extrêmement mince. En termes simples, si le service n’est pas assez rapide, les clients iront faire affaire ailleurs.

Les entreprises technologiques à la pointe de la technologie réfléchissent longuement à la manière dont elles peuvent offrir le même niveau de service, quel que soit l’endroit où un utilisateur vit ou travaille, et dans de nombreux cas, la solution consiste à construire des nœuds dans les zones urbaines qui s’intègrent parfaitement à l’environnement. dans le cadre d’un concept connu sous le nom d’informatique de pointe.

MIT Technology Review note que l’envoi sur les centres de données de colocation a augmenté de près de 12% l’année dernière. Amazon, l’un des principaux fournisseurs de cloud, a récemment annoncé son intention de lancer des « zones locales » dans 32 villes du monde pour les clients qui exigent une faible latence. À un moment donné, Walmart envisageait d’utiliser une partie de son empreinte commerciale pour créer des plates-formes informatiques de pointe pouvant être louées à des tiers.

La publication considère la prolifération des centres de données dans les zones urbaines comme une épée à double tranchant. D’une part, les propriétaires et les exploitants veillent à les construire discrètement afin qu’ils ne nuisent pas à l’environnement local.

A l’inverse, ces installations furtives permettent d’oublier plus facilement combien de ressources coûte l’utilisation d’Internet. L’année dernière, les centres de données représentaient 1,8 % de l’électricité consommée aux États-Unis et étaient responsables de 0,5 % des émissions de gaz à effet de serre.

Crédit image : Donny Jiang, Ismail Enes Ayhan