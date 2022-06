Les prochains processeurs mobiles AMD Dragon Range seront censés comporter jusqu’à 16 cœurs

TL;DR : Selon de nouvelles fuites, les processeurs mobiles Dragon Range d’AMD auront jusqu’à 16 cœurs et des fréquences d’horloge supérieures à 5 GHz. Pendant ce temps, la gamme Phoenix de la société comportera moins de cœurs de processeur mais de bien meilleures performances iGPU, grâce à la nouvelle architecture RDNA3.

Nous avons déjà eu de nombreuses fuites concernant les processeurs de bureau Ryzen 7000 de nouvelle génération d’AMD, mais nous en apprenons maintenant plus sur les prétendues spécifications de sa gamme mobile basée sur Zen 4, avec l’aimable autorisation de la chaîne YouTube Red Gaming Tech.

Les rumeurs indiquent que la série Dragon Range d’AMD utilisera des processeurs de classe ordinateur de bureau transférés dans un boîtier BGA plus fin, de la même manière que la gamme Alder Lake-HX d’Intel. En conséquence, Dragon Range comportera jusqu’à 16 cœurs sur le SKU le plus haut de gamme, augmentera les vitesses d’au moins 5 GHz et seulement deux unités de calcul RDNA2. Les fabricants d’ordinateurs portables n’utiliseront probablement ces processeurs que dans des modèles dotés de cartes graphiques discrètes, ce qui fait de l’iGPU sous-alimenté un problème.

Pendant ce temps, la série Phoenix d’AMD aura des TDP allant de 35 W à 45 W, ciblant plutôt les ordinateurs portables fins et légers. Ces processeurs seront livrés avec jusqu’à huit cœurs, échangeant la puissance du processeur contre des graphiques intégrés plus performants et une consommation d’énergie réduite.

Les processeurs Phoenix seront également censés comporter la nouvelle architecture graphique RDNA3 d’AMD avec jusqu’à 12 unités de calcul. Le leaker affirme que l’iGPU du modèle phare pourrait atteindre 3 GHz, ce qui lui confère une performance de calcul maximale de 9,2 TFLOP, autant que certaines variantes d’ordinateurs portables Nvidia GeForce RTX 3060.

Les processeurs Dragon Range et Phoenix d’AMD arriveront l’année prochaine. Cependant, la gamme de bureau Raphael de la société sera lancée plus tard cette année, nous donnant un premier aperçu de l’architecture Zen 4.