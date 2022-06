Le rover Curiosity trouve plus de preuves d’anciennes régions aquatiques sur Mars

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La NASA a partagé des images récemment capturées par Curiosity alors que le rover se déplace d’une région riche en argile sur Mars vers une région principalement composée d’un minéral salé appelé sulfate. L’agence spatiale a choisi ces deux régions dans l’espoir d’en savoir plus sur le passé aquatique de la planète, mais il s’avère que la zone de transition entre elles s’avère assez éclairante.

La photo ci-dessus est une mosaïque composée de six images capturées par la caméra du mât de Curiosity le 2 juin 2022. On pense que les couches de roche feuilletée représentées sur la photo se sont formées dans un ancien étang ou lit de ruisseau.

Depuis 2014, Curiosity gravit les contreforts d’une montagne haute de trois milles connue sous le nom de Mount Sharp. À la base se trouve la zone riche en argile, qui abritait probablement autrefois des ruisseaux et des lacs. Plus haut dans la zone de transition, les observations suggèrent que les flux se sont dissipés en filets. Finalement, des dunes de sable se sont formées au-dessus des sédiments du lac.

« Nous ne voyons plus les dépôts lacustres que nous avons vus pendant des années plus bas sur le mont Sharp », a déclaré Ashwin Vasavada, scientifique du projet Curiosity au Jet Propulsion Laboratory de la NASA. « Au lieu de cela, nous voyons de nombreuses preuves de climats plus secs, comme des dunes sèches qui étaient parfois entourées de ruisseaux. C’est un grand changement par rapport aux lacs qui persistaient peut-être des millions d’années auparavant. »

La NASA a déclaré que le rover forerait bientôt son dernier échantillon dans la région de transition pour mieux observer l’évolution de la composition minérale des roches.

Curiosity a atterri sur Mars en août 2012 et étudie depuis lors le climat et la géologie de la planète rouge. Sans surprise, le rover commence à montrer des signes d’usure après près d’une décennie de fonctionnement. L’une de ses roues en aluminium a perdu plusieurs de ses bandes de roulement, mais cela ne semble pas être un souci majeur.

« Nous avons prouvé par des essais au sol que nous pouvons conduire en toute sécurité sur les jantes si nécessaire », a déclaré Megan Lin, chef de projet de Curiosity au JPL.