L’herbe à chat (que votre chat aime tant) a un effet caché que vous ne connaissez peut-être pas

Une équipe de recherche japonaise l’a découvert en étudiant les composés présents à l’intérieur des feuilles de cette plante.

Quiconque a vu un chat essayer le Nepeta Cataria, plus connue sous le nom d’herbe à chat ou herbe à chat, elle sait que les chats l’adorent : ils la frottent, la roulent dessus, la mâchent et la lèchent activement. En effet, comme on le sait, les touffes de cette plante – et de son homologue asiatique, la vigne argentée (Actinidia polygame) -, contiennent des composés particuliers qui ont des propriétés psychoactives irrésistibles pour de nombreux membres de la famille féline, bien que cet effet ne soit peut-être pas la seule raison pour laquelle les chats et les chatons les aiment tant.

L’effet caché de l’herbe à chat

Selon une équipe de recherche japonaise, lorsque les chats frottent, déchirent ou froissent les feuilles d’herbe à chat et de vigne argentée, ils libèrent des quantités beaucoup plus élevées de népétalactol et de népétalactone, deux composés classés comme iridoïdes, qui protègent les plantes des ravageurs. Ces mêmes composés, comme les chercheurs l’ont montré dans des travaux antérieurs, repoussent efficacement les insectes, en particulier les moustiques. Aedes albopictus, mieux connu sous le nom de moustique tigre. La même équipe, dans une nouvelle étude publiée dans iSciencea montré que lorsque les chats endommagent les touffes d’herbe en les frottant, en les roulant, en les léchant ou en les mâchant, les propriétés répulsives sont encore plus efficaces.

« Nous avons constaté que les dommages causés aux feuilles de cette herbe par les chats favorisent la libération immédiate d’iridoïdes totaux, qui est 10 fois supérieure à celle des feuilles intactes.», a déclaré Masao Miyazaki, chercheur à l’Université d’Iwate et auteur principal de l’étude.

Pour tester si les félins réagissaient spécifiquement à ces composés, les chercheurs ont mené une série de tests pour vérifier la réponse des chats à la népétalactone et au népétalactol. « Les chats ont la même réponse aux cocktails iridoïdes et aux plantes naturelles, sauf pour la mastication – Miyazaki a ajouté -. Lorsque ces composés étaient appliqués au fond de plats en plastique et donnés aux chats, les félins léchaient les produits chimiques, frottant et roulant sur l’assiette « .

Pour écarter tout autre doute possible, les chercheurs ont également essayé de couvrir les plats avec des couvercles en plastique perforés, notant que les chats continuaient à lécher le couvercle, même s’ils ne pouvaient pas entrer directement en contact avec les produits chimiques à l’intérieur. « Cela indique qu’il s’agit d’un comportement instinctif suscité par la stimulation olfactive des iridoïdesMiyazaki a précisé qu’avec ses collègues, il concentrera les nouvelles investigations sur la recherche des gènes responsables de la réaction des félins à l’herbe à chat et à la vigne argentée.

« Nos futures études promettent de répondre aux questions clés restantes quant aux raisons pour lesquelles cette réponse est limitée aux espèces de félidés et pourquoi certains chats ne réagissent pas à ces plantes.», a conclu Miyazaki.