Netflix vient peut-être de confirmer que le niveau financé par la publicité arrive bientôt

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Après avoir dit une fois qu’il n’avait pas l’intention de suivre la voie du niveau financé par la publicité, le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, l’a maintenant confirmé. sera offrir un tel plan dans le cadre de son service. Selon les rapports, le géant du streaming vise à déployer les nouvelles options moins chères avant la fin de l’année.

« Nous avons laissé un grand segment de clients hors de la table, à savoir les gens qui disent: » Hé, Netflix est trop cher pour moi et la publicité ne me dérange pas « », a déclaré Sarandos au festival de la publicité Cannes Lions, via The Hollywood. Journaliste. « Nous [are] ajouter un niveau publicitaire ; nous n’ajoutons pas de publicités à Netflix comme vous le savez aujourd’hui. Nous ajoutons un niveau d’annonces pour les personnes qui disent : « Hé, je veux un prix inférieur et je regarderai les annonces. » »

Après que le streamer rival Disney + a annoncé en mars qu’il introduirait un niveau moins cher et financé par la publicité à son service américain plus tard cette année, le directeur financier de Netflix, Spencer Neumann, a déclaré que son entreprise ne ferait pas la même chose car elle n’a pas » fait sens. » Il a ajouté, cependant, « ne jamais dire jamais ».

Netflix a assoupli sa position après la publication d’un rapport financier du premier trimestre qui montrait qu’il avait perdu des abonnés (200 000 dans le monde) pour la première fois en une décennie. La société a déclaré à l’époque qu’elle était « tout à fait ouverte » à l’idée d’offrir des prix plus bas avec de la publicité et qu’elle pourrait « le découvrir d’ici un an ou deux ». Maintenant, Sarandos a confirmé que le juge arrive, le New York Times rapportant qu’il sera ici avant la fin de l’année.

Sarandos a déclaré que Netflix parlait aux entreprises de partenariats pour l’aider dans ses activités publicitaires, mais ne révélerait pas qui ils étaient. Selon le Wall Street Journal, Google et NBCUniversal sont les principaux concurrents.

Hulu, HBO Max, Paramount Plus et Peacock ont ​​déjà des niveaux financés par la publicité. Avec Disney + rejoignant le club plus tard cette année et Netflix se serrant la ceinture en licenciant du personnel, il n’est pas surprenant de voir le meilleur streamer faire de même. Le coût du niveau et le nombre d’annonces diffusées par heure sont encore inconnus, mais les consommateurs supprimant le luxe à mesure que le coût de la vie augmente, cela s’avérera probablement une décision intelligente de la part de Netflix.