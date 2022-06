Les magnifiques colibris sont les oiseaux les plus colorés de la planète, selon une étude

Grâce à une série d’expériences et de comparaisons, une équipe de recherche américaine a montré que les colibris sont les oiseaux les plus colorés de la planète.

Les colibris sont les oiseaux au plumage le plus coloré de tous. Une nouvelle étude qui a analysé les couleurs de plus de 110 espèces d’oiseaux colorés l’a montré. Les colibris sont principalement connus pour leur taille minuscule – les plus petits pèsent un peu plus de 2 grammes et mesurent 6 centimètres de long – et pour leur capacité à planer avec un battement d’ailes très rapide, ce qui leur permet de sucer le nectar des fleurs. Certaines espèces sont également appréciées pour leur magnifique plumage irisé, comme l’extraordinaire étoile à ventre doré (Coeligena bonapartei) et le colibri à gorge de feu (Panterpe insignis), souvent protagonistes de documentaires. Cependant, étant donné l’énorme diversité de couleurs chez les oiseaux, il n’était pas évident que les très petits colibris puissent être des spécimens multicolores.

Trois scientifiques Gabriela X. Venable, Kaija Gahm et Richard O. Prum du Peabody Museum of Natural History et du Department of Ecology and Biology of Evolution de la prestigieuse université de Yale ont déterminé que les colibris sont les oiseaux les plus colorés de la Terre. . Les chercheurs sont arrivés à leur conclusion après avoir estimé la gamme de couleurs du plumage des colibris de la famille des Trochilidae, connue pour la coloration structurelle particulière des barbules, un composant des plumes. Les scientifiques ont analysé plus de 1 600 spectres de réflectance de plus de 110 espèces d’oiseaux, obtenant ainsi un calcul des couleurs présentes dans le plumage des différentes espèces. En comparant les résultats des colibris avec ceux obtenus dans d’autres études similaires sur des pinsons, des perroquets, des quetzals et d’autres groupes d’oiseaux colorés, le professeur Venable et ses collègues ont déterminé que les colibris avaient une variété de couleurs supérieure. Près de 85% de la variété de couleurs connues de tous les oiseaux était également présente chez les colibris.

Les chercheurs ont observé que le plus grand nombre de couleurs était concentré sur la tête et la gorge des oiseaux. Un fait qui ne les a pas surpris, étant donné que ces parties du corps sont les plus exposées lors des danses rituelles spectaculaires pour la parade nuptiale et les interactions sociales en général. Comme expliqué à IFLScience par le professeur Gabriela Venable, auteur principal de l’étude, les colibris se sont diversifiés en 330 espèces au cours des 22 derniers millions d’années et ont développé un mécanisme unique pour produire autant de couleurs. « Les colibris utilisent la couleur structurelle des barbules qui implique des couches de mélanosomes dans les filaments des plumes qui, lorsqu’elles sont combinées en différentes épaisseurs, produisent une large gamme de couleurs. Ce type de couleur structurelle des barbules semble être unique car les mélanosomes du colibri sont inhabituellement en forme de disque et creux, ce qui permet la création de couleurs très saturées », a-t-elle ajouté à IFLscience. Ils ont donc la capacité de créer de multiples spectres en combinant plusieurs couleurs et d’en produire de nouveaux, par exemple le violet en combinant le rouge et le bleu.

Malheureusement en Italie ces magnifiques oiseaux ne sont pas présents, mais certainement aussi dans notre pays les espèces aux couleurs à couper le souffle ne manquent pas. Le guêpier (Merops apiaster) et le rollier d’Europe (Coracias garrulus), par exemple, comptent sans aucun doute parmi les plus beaux oiseaux qui soient. Certains confondent le Gallium sphinx avec un colibri, mais en réalité c’est un papillon de nuit qui a un comportement (surtout en vol) très similaire à celui des petits oiseaux, qui ne sont naturellement présents que sur le continent américain. Les détails de la recherche « La diversité des couleurs du plumage des colibris dépasse la gamme connue de tous les autres oiseaux » ont été publiés dans la revue scientifique Communications Biology of the Nature circuit.