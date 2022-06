Climatisation vs ventilateur : Calculez maintenant : L’électricité coûte jusqu’à 100 fois plus cher

Vous aurez remarqué que les étés allemands deviennent également de plus en plus chauds. Un ami avec un appartement mansardé a fait installer il y a quelque temps un système de climatisation split. Si vous flirtez aussi avec elle, vous avez peut-être déjà trouvé des exemples de frais d’électricité sur Internet. Cependant, compte tenu de la forte hausse des prix de l’électricité, ils sont souvent très conservateurs. Faites vous-même la comparaison avec notre calculateur de coût d’électricité :

Calculateur de coût d’électricité : c’est ainsi que vous déterminez les valeurs nécessaires

Les valeurs de consommation d’énergie peuvent être trouvées sur l’autocollant ou l’empreinte que le fabricant attache à un appareil technique. Celui-ci est généralement situé près de la prise de la fiche d’alimentation. Le fabricant spécifie la valeur en « Watt », « W » ou « kW ». L’étiquette de mon ventilateur Rowenta assez puissant indique : « 60W », soit 60 watts :

Ce ventilateur consomme jusqu’à 60 watts.

Cependant, je peux facilement en soustraire quelques watts pendant le fonctionnement, car le ventilateur me soufflerait simplement au plus haut niveau. Je l’ai rarement exécuté au-dessus du niveau 1 sur 3 ; J’ai éteint le moteur rotatif. Bien entendu, cela ne indique pas que le ventilateur ne consommerait que 20 watts ; le moteur doit démarrer et tourner en continu. Mais je peux calculer soigneusement ici avec 40 watts. De même, vous pouvez faire de même avec votre ventilateur si vous ne le faites fonctionner qu’à faible vitesse la plupart du temps.

Cool powerhouses : les ventilateurs de sol comme le SHE 45WM2002osz génèrent 100 watts et plus – toujours beaucoup moins que les climatiseurs. Image : ELLE

Dans le cas des climatiseurs, les fabricants donnent souvent la valeur en kW (kilowatts). 1 kW correspond à 1 000 watts. Important pour les climatiseurs : Ici, vous devez après le réel Recherchez la valeur de consommation d’énergie, la consommation d’énergie. Ceci est souvent bien inférieur à la capacité de refroidissement qu’un fabricant spécifie également en kW. Si le fabricant indique uniquement la capacité de refroidissement et un facteur d’efficacité de refroidissement (EER), mais pas la consommation électrique, vous pouvez calculer ceci :

Formule : Puissance frigorifique en kW / facteur d’efficacité de refroidissement (EER) = puissance consommée en kW

Exemple : Puissance frigorifique : 2,6 kW / facteur d’efficacité : 2,6 = 1 kW de puissance consommée

Déterminer le prix de l’électricité : le prix de l’énergie décide

Vous trouverez votre prix actuel de l’électricité sur la facture mensuelle de votre fournisseur d’électricité ou sur la confirmation de commande lors de la signature du contrat. Vous payez quand même le prix de base. Le prix de l’énergie, c’est-à-dire le prix du kilowattheure (kWh), est important pour notre calcul. Un appareil d’une puissance de 1 000 watts consomme exactement 1 kWh par heure. Par exemple, si vous payez 40 cents par kilowattheure, l’utilisation de cet appareil vous coûtera exactement 40 cents par heure.

Mon tarif actuel d’électricité. A cette époque encore achevée à des prix modérés.

Soyez honnête : les jours très chauds avec 30 degrés et plus, vous éteindrez à peine la climatisation ou le ventilateur tant que vous serez à la maison. Calculez donc le temps moyen que vous passez chez vous les jours de grande chaleur. De nombreux exemples de calcul sur le réseau supposent un fonctionnement de 2 ou 4 heures par jour. Je pense que ce n’est pas réaliste. Si vous êtes chez vous jour et nuit, vous devez augmenter la valeur en conséquence.

Climatiseurs split plus performants que les monoblocs

Si vous envisagez d’acheter un climatiseur, il vaut vraiment la peine de comparer différents types et appareils à l’avance. Et pas seulement en termes de prix de vente, mais aussi de consommation électrique et de capacité de refroidissement. Les climatiseurs split sont généralement plus chers à l’achat que les monoblocs. En revanche, ils refroidissent mieux, plus vite et, en moyenne, consomment même un peu moins d’énergie que les monoblocs. Cela peut surprendre certains.

En effet, un climatiseur split consomme souvent moins d’électricité qu’un monobloc. Image : Bomann

Valeurs comparatives importantes lors de la sélection d’un système de climatisation adapté:

Capacité de refroidissement kW ou BTU/h > Dans quelle mesure le climatiseur refroidit-il ? Plus c’est mieux.

Classe d’efficacité énergétique pour le refroidissement (EER) > Plus c’est haut, mieux c’est

Consommation d’énergie kW > Moins c’est mieux (coûts d’électricité)

Débit d’air maximal par heure (en m3/h) > Plus c’est haut, mieux c’est

Bruit Puissance sonore (db) > Moins c’est mieux

Les systèmes de climatisation split ont une unité intérieure qui aspire l’air chaud de la pièce, permet au réfrigérant de l’appareil de s’évaporer et de le décharger vers l’unité extérieure via un tuyau vers le compresseur. L’unité extérieure dégage de la chaleur dans l’air ambiant ; le réfrigérant se refroidit et se liquéfie à nouveau. Le système circulatoire le renvoie à l’intérieur, où il récupère plus d’air chaud et le processus recommence.

Refroidir moins bien : Monoblocs et ventilateurs

Ce principe refroidit une pièce plus rapidement et plus efficacement que le monobloc, qui se compose d’une seule unité, qui aspire simultanément de l’air chaud et libère de l’air frais dans l’air ambiant. Les appareils qui fonctionnent avec un tuyau évacuent l’air chaud à travers une fenêtre ouverte, à travers laquelle de l’air chaud peut retourner dans l’appartement. Les deux types de climatiseurs utilisent un réfrigérant souvent nocif pour l’environnement.

Climatiseur mono – généralement disponible à partir de quelques centaines d’euros, mais moins efficace et plus cher à faire fonctionner que les climatiseurs split. Image: Comfee

Pendant ce temps, un ventilateur fait circuler l’air chaud dans la pièce. Cela crée un courant d’air qui se sent seulement plus frais sur la peau œuvres comme air stationnaire. En fait, il ne fait pas plus frais. Il ne nécessite aucun liquide de refroidissement et a une consommation d’énergie nettement inférieure en comparaison. Certains appareils se contentent de 20 watts, un système de climatisation standard nécessite environ 1 000 watts en moyenne. Certains monoblocs consomment même 2 000 watts, soit 100 fois plus qu’un ventilateur d’entrée de gamme !

Climatisation : combien coûte réellement le plaisir ?

L’avantage des climatiseurs monoblocs est que vous pouvez facilement construire vous-même ces appareils. De plus, les coûts d’acquisition, à partir de 200 euros, sont bien inférieurs à ceux des climatiseurs split. Bien sûr, nous recommandons toujours une comparaison : pas toujours, mais assez souvent, les appareils plus chers sont plus économes en énergie et donc moins chers à exploiter – ce qui est payant à long terme.

Des systèmes de climatisation split sont également disponibles à moins de 1 000 euros. Ici aussi, nous recommandons une comparaison précise. Les modèles avec climatisation automatique intelligente sont généralement un peu plus chers, mais plus performants et moins chers à long terme. Cependant, il y a des frais d’installation. Une ouverture murale est nécessaire pour connecter les unités intérieure et extérieure. Vous devriez engager un professionnel pour cela.

Netcost-security.fr propose également un service d’installation de climatisation qui installe et entretient pour vous un split unit. Pour cela, il faut compter entre 1 000 et 2 500 euros de frais d’installation. De plus, vous avez besoin de l’approbation du propriétaire ou de la communauté des propriétaires d’un immeuble à appartements.

Un ventilateur est certainement le moins cher en termes de coûts de fonctionnement et d’acquisition. Même les appareils haut de gamme coûtent rarement plus de 100 euros à l’achat.

Chauffer avec un climatiseur split ?

Au fait, vous pouvez également chauffer avec un système de climatisation split en hiver. Le principe peut être inversé et l’air de la chambre froide peut être chauffé avec le liquide de refroidissement. Tout comme une pompe à chaleur fonctionne. Avec un système de climatisation split, cependant, c’est – vous l’aurez deviné – beaucoup moins efficace qu’avec une pompe à chaleur prévue à cet effet. Ce n’est donc pas une solution bon marché – et aussi aucune raison de se convaincre d’installer un système de climatisation split, du genre : je n’ai alors plus besoin de chauffage au gaz.

Cependant, un de mes amis technicien en climatisation m’a donné le conseil : si vous entrez dans une pièce complètement froide en hiver qui possède déjà un système de climatisation split, vous pouvez l’utiliser pour nettoyer la pièce. très vite réchauffer. Pratique en quelques minutes. Bien sûr, ce n’est pas efficace, seulement pratique et une option dans des cas exceptionnels.

Conseils : Ne laissez pas la chaleur entrer dans la maison en premier lieu

À ce stade, les conseillers donnent généralement des conseils sur ce que vous pouvez faire pour ne pas laisser entrer la chaleur dans votre maison en premier lieu. Bien sûr, cela s’applique également aux trois types d’appareils. Stores, volets roulants ou persiennes y contribuent (traditionnels mais efficaces). Vous pouvez peut-être adopter une approche alternative avec votre propriétaire ou votre communauté de propriétaires et suggérer l’installation de stores ou de volets extérieurs modernes. Cela peut être une alternative écologique à la climatisation.

Fonctionne deux fois : un toit solaire génère de l’électricité et bloque le soleil. Image: Ulrike Leone via Pixabay

Mon beau-frère a un autre conseil d’initié – ne serait-ce que pour les propriétaires : les modules solaires. Puisqu’il en a fait installer des dizaines sur le toit de la maison, ils ne produisent pas seulement la quasi-totalité de l’électricité dont la famille a besoin. Ils servent également de « écrans solaires » car ils absorbent l’énergie du soleil afin qu’il ne puisse plus frapper le toit de la maison. Cela permet de garder la maison fraîche même en plein été et la famille en profite doublement.

Conception de la salle et panneau solaire

Si vous avez un balcon, de nombreuses plantes peuvent aider à rafraîchir l’air avant qu’il ne s’écoule dans la pièce adjacente. Les pots en argile non vernis refroidissent mieux que les pots vernis ou en plastique. Les pots en argile que vous remplissez simplement d’eau peuvent également refroidir l’air ambiant.

Maison densément envahie avec des volets : semble pittoresque et démodée ? Détrompez-vous… Image : Theo Rivierenlaan (via Pixabay)

Le deuxième meilleur moyen est : assombrir la pièce, tirer les rideaux, avoir beaucoup de plantes dans l’appartement, aérer le matin. Au milieu de l’été passé, nous avons rassemblé quelques conseils intemporels pour vous contre la chaleur misérable et vous avons également expliqué comment ventiler l’appartement le plus intelligemment possible.

Pendant ce temps, vous pouvez économiser sur les coûts d’électricité si vous produisez vous-même de l’énergie avec des panneaux solaires sur le toit (pour les propriétaires), un balcon solaire (si approuvé) ou un système solaire mobile. Je produis l’électricité de mon bureau avec un panneau solaire mobile. Changer de fournisseur d’électricité peut parfois vous faire économiser de l’argent. Cependant, depuis la guerre d’Ukraine, les prix ont en fait considérablement augmenté dans l’ensemble de l’industrie et il est difficile de trouver de bonnes affaires.

Conclusion

L’installation d’un climatiseur a toujours été une question de coût – et cela n’a fait qu’augmenter avec la hausse des coûts d’électricité. Dans le même temps, les appareils ne sont pas exactement considérés comme respectueux du climat en raison des gaz à effet de serre utilisés dans le liquide de refroidissement. Mais s’il n’y a tout simplement pas d’autre moyen dans votre appartement en raison de l’emplacement, alors notre conseil est : investissez plutôt un peu plus d’argent dans un système de climatisation split efficace. Ensuite, les coûts d’exploitation restent faibles sur le long terme.

Si vous ne devez faire face à une chaleur extrême que quelques jours ou semaines par an, vous devez vous demander si vous pouvez affronter l’été dans votre appartement par d’autres moyens : mesures structurelles, isolation, stores extérieurs, plantes, pots en terre cuite, assombrissement, aération. Et utilisez un ventilateur. Parce que même le ventilateur le plus puissant n’utilise qu’une fraction des coûts d’électricité d’un système de climatisation monobloc ou split.