Les optimistes vivent vraiment plus longtemps, selon la science

Être optimiste est lié à une vie plus longue et en meilleure santé, comme le montre une nouvelle étude publiée dans le Journal of the American Geriatrics Society.

Faites-vous partie de ceux qui ont tendance à voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide ? Ou parmi ceux qui recherchent toujours le côté positif de la vie ? Si la réponse est oui, vous serez peut-être heureux de savoir que ce type d’approche de la vie peut en fait être bénéfique pour votre santé, comme le montre une nouvelle étude publiée dans le Journal de la société américaine de gériatrie par une équipe de recherche de la Harvard TH Chan School of Public Health à Boston, Massachusetts, qui a récemment montré qu’être optimiste est lié à une vie plus longue.

Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs ont évalué la longévité de près de 160 000 femmes âgées de 50 à 79 ans sur une période de 26 ans. Au début de l’étude, les femmes ont rempli un test d’auto-évaluation de l’optimisme, et celles qui avaient les scores les plus élevés ont été classées comme optimistes. À l’inverse, les femmes ayant les scores les plus faibles étaient considérées comme pessimistes.

Puis, en 2019, les chercheurs ont réévalué les participants à l’étude qui étaient encore en vie et ont examiné la durée de vie des participants décédés, constatant que les femmes qui avaient des niveaux d’optimisme plus élevés étaient plus susceptibles de vivre plus longtemps. Plus important encore, les femmes optimistes étaient également plus susceptibles que les pessimistes de vivre jusqu’à quatre-vingt-dix ans. Selon les chercheurs, c’est le signe d’une « longévité exceptionnelle », considérant que la durée de vie moyenne des femmes est d’environ 83 ans dans les pays développés.

Ce qui rend ces résultats particulièrement frappants, c’est que la relation entre l’optimisme et la longévité a également été observée après avoir pris en compte les facteurs affectant la longévité, notamment le niveau d’éducation et le statut économique, l’ethnicité, la dépression et d’autres problèmes de santé chroniques. Étant donné que l’étude ne portait que sur les femmes, il n’est pas clair si la relation optimisme-longévité vaut également pour les hommes. Cependant, une autre étude portant sur les participants masculins et féminins a indiqué que les personnes ayant des niveaux d’optimisme plus élevés jouissaient d’une espérance de vie de 11% à 15% plus longue que celles qui étaient moins optimistes.