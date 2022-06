Processeur 6 cœurs contre 8 cœurs pour les jeux : 24 tests pour voir la différence

Si vous cherchez à mettre à niveau un Ryzen plus ancien ou à construire un nouveau PC, les deux options les plus attrayantes pour les joueurs en ce moment sont sans doute le Ryzen 5 5600 pour ~ 200 $ ou le Ryzen 7 5700X pour ~ 300 $. Un calcul rapide et simple du coût par cœur vous indiquera que le 5700X arrive à une prime de prix de 13%, ce qui entraîne une hausse de prix globale de 50%, alors cela en vaut-il la peine et à quel moment les joueurs devraient-ils considérer le 5700X par rapport au 5600 ?

Dans cet article, nous répondrons à ces questions et plus encore, alors passons en revue les spécifications du système de test, sautons dans les résultats, puis décomposons tout.

Pour celui-ci, nous avons une référence de 24 jeux couvrant les résolutions 1080p et 1440p en utilisant à la fois les Radeon RX 6950 XT et 6600 XT, avec SAM activé.

La carte mère utilisée pour les tests est l’ancienne MSI B350 Tomahawk utilisant la dernière révision du BIOS basée sur le bios AGESA 1.2.0.7, qui permet la prise en charge de la Resizable BAR ainsi que la prise en charge des processeurs de la série Ryzen 5000. Veuillez noter que, comme indiqué précédemment, les performances se situent à quelques pour cent de ce que nous voyons avec les meilleures cartes X570.

Ensuite, nous avons 32 Go de mémoire double canal double rangée DDR4-3200 CL14, et cette même configuration a été utilisée pour tester tous les processeurs Ryzen. Cela dit, passons en revue une douzaine de jeux testés, puis nous examinerons la moyenne des 24 jeux …

Repères

En commençant par Fortnite en utilisant des paramètres de qualité compétitifs, nous constatons que le 5700X offre un léger avantage en termes de performances, même si je ne serais pas trop rapide pour attribuer celui-ci au fait que nous comparons 6 cœurs contre 8 cœurs.

Nous parlons d’une petite différence de performances de 4% à 5% et le 5700X synchronise généralement 5% de plus que le 5600, nous dirions donc que c’est de là que vient l’essentiel de l’écart de performances, ce qui est logique étant donné que Fortnite n’est pas t un gros utilisateur de base.

C’est une histoire similaire lors des tests ACC, nous examinons une différence de 4 à 6 % entre ces deux processeurs et avec les paramètres de qualité moyenne, le jeu est fortement lié au processeur, en particulier à 1080p.

Encore une fois, c’est l’avantage de la vitesse d’horloge du 5700X qui est la clé de l’écart de performances, mais avec les deux processeurs déverrouillés, vous devriez pouvoir atteindre le même niveau de performances en overclockant simplement.

Sur les 24 jeux que nous avons comparés, le seul titre à afficher plus d’une marge d’environ 10 % entre le 5600 et le 5700X était Call of Duty Vanguard. Ici, le 5700X était jusqu’à 25% plus rapide lorsqu’il était associé au 6950 XT et toujours 22% plus rapide à 1440p, bien que les creux de 1% soient similaires, conduisant à une expérience globale indiscernable.

En utilisant le 6950 XT à 1080p, l’utilisation du processeur du Ryzen 5 5600 n’est jamais descendue en dessous de 80 % lors de notre test, oscillant généralement entre 90 et 95 %. Malgré cela, les performances de temps d’image étaient excellentes sans bégaiement, mais avec plus de marge, le 5700X a pu augmenter les fréquences d’images.

Il s’agit d’un exemple où les 2 cœurs supplémentaires ont entraîné des performances nettement supérieures, mais pas à un degré que personne ne remarquerait étant donné le niveau de performances que le 5600 permet déjà.

Cyberpunk 2077 s’appuie assez fortement sur le CPU, bien qu’il en soit de même pour le GPU et c’est généralement le côté graphique des choses où les performances sont les plus limitées dans ce jeu.

À 1080p en utilisant le 6950 XT, nous avons constaté que les creux de 1 % étaient 10 % plus forts avec le 5700X et que cette marge va au-delà de l’avantage de 5 % sur la vitesse d’horloge. L’expérience avec le 5600 était cependant pratiquement impossible à distinguer.

Passons à autre chose, nous avons Counter-Strike Global Offensive bien qu’il n’y ait pas grand chose à voir ici. Nous aimons les tireurs compétitifs, mais avec des processeurs et des GPU modernes capables de dépasser 300 ips, il est difficile de dire à quel point ce jeu est pertinent pour tester du matériel moderne.

Les 5600 et 5700X sont le principal goulot d’étranglement du système dans ce test, les 6600 XT et 6950 XT offrant le même niveau de performances. Il n’y a qu’une marge de 4% entre les deux processeurs, ce qui peut être attribué à la différence de vitesse d’horloge.

Rainbow Six Extraction est un autre jeu de tir compétitif, mais celui-ci est entièrement lié au GPU en utilisant le 5600 ou le 5700X, même avec la Radeon 6950 XT haut de gamme.

Nous utilisons le deuxième préréglage de qualité la plus élevée pour les tests, mais même ainsi, le 6950 XT était bon pour plus de 300 ips à 1080p. Pour la plupart d’entre vous, c’est probablement plus que suffisant.

F1 2021 est un autre jeu qui se joue à des centaines d’images par seconde en utilisant le matériel le plus récent et le plus performant, bien qu’il ne soit pas aussi limité en CPU que CS: GO.

Les Ryzen 5600 et 5700X étaient au coude à coude avec le RX 6600 XT, puis avec le 6950 XT, nous voyons jusqu’à 6% de marge en faveur du 5700X.

Forza Horizon 5 est un peu léger sur le CPU, donc ces résultats sont comme prévu, fondamentalement le même niveau de performances est observé en utilisant l’un ou l’autre CPU, et avec la Radeon RX 6600 XT, le jeu est entièrement limité par le GPU.

Hitman 3 est beaucoup plus exigeant en CPU que Forza, mais nous sommes toujours limités en GPU avec le 6600 XT. Le jeu commence à devenir très légèrement limité en CPU avec le 6950 XT à 1080p, mais nous parlons toujours d’un avantage de 5% pour le 5700X.

Maintenant, The Riftbreaker peut être très exigeant en CPU. Le 5700X était jusqu’à 21% plus rapide que le 5600, vu en regardant des bas de 1% avec le 6950 XT à 1080p, bien que nous ayons vu une légère augmentation de 10% pour la fréquence d’images moyenne. Ces marges sont diminuées à 1440p et aucune différence n’a été constatée avec le 6600 XT.

Le dernier jeu dont nous allons examiner les données individuelles est Watch Dogs: Legion, et c’est un jeu très exigeant sur les fronts CPU et GPU. Nous utilisons des paramètres de qualité légèrement réduits, mais même ainsi, nous sommes limités à ~ 100 ips à 1080p avec le 6950 XT utilisant l’un ou l’autre des processeurs.

Le 5700X était 10 à 11 % plus rapide lorsque le processeur était lié à nos tests, de sorte que ces cœurs supplémentaires contribuent à améliorer légèrement les performances au-delà de l’augmentation de 5 % de la fréquence.

Moyenne de 24 matchs

Pour ceux qui exécutent des GPU haut de gamme tels que le Radeon RX 6950 XT à des résolutions basses telles que 1080p, nous n’envisageons pas plus de 5% d’avantage de performances pour le Ryzen 7 5700X par rapport au Ryzen 5 5600, donc dans l’ensemble, il est principalement descendu à la différence de fréquence d’horloge.

Cette marge a été réduite à 4 % à 1440p, ce qui signifie qu’il y a très peu de différence entre les processeurs Zen 3 à 6 et 8 cœurs. Alors bien sûr, si vous utilisez un GPU de milieu de gamme plus lent comme le Radeon RX 6600 XT, pour la plupart, il n’y aura pas de différence de performances à proprement parler…

En regardant les marges de la Radeon 6950 XT à 1080p, le Ryzen 5700X était jusqu’à 25% plus rapide, vu dans Call of Duty Vanguard qui est une valeur aberrante dans nos tests, avec une marge typique de seulement 5%.

Il n’y avait que 5 titres où la marge dépassait celle de l’écart de fréquence d’horloge entre ces deux processeurs : The Riftbreaker, Watch Dogs : Legion, Death Stranding, Far Cry 6 et Call of Duty.

Ensuite, avec la Radeon RX 6600 XT, les résultats sont un peu mélangés car des jeux comme Call of Duty Vanguard deviennent presque entièrement liés au GPU. Les jeux où ce n’était pas le cas incluent Far Cry 6, ACC et Fortnite, avec le reste des marges à moins de 5 %.

6 cœurs ou 8 cœurs pour les jeux ?

Pour la plupart, il y a très peu de différence entre le Ryzen 5 5600 et le Ryzen 7 5700X pour les joueurs sur PC. Ce ne sera probablement pas nouveau pour beaucoup d’entre vous, mais il est bon de voir cela aussi clair que le jour sur un test dédié.

Il y a quelques mois, nous avons publié une fonctionnalité de mise à l’échelle du processeur Zen 3 qui comparait les 5600X, 5800X, 5900X et 5950X en utilisant une gamme de jeux, de paramètres de qualité et de cartes graphiques. Les marges que nous avons vues alors avec le RTX 3090 sont similaires à ce que nous avons vu aujourd’hui en utilisant le 6950 XT avec une gamme de jeux plus large, dont de nombreux titres sont assez nouveaux.

Passons maintenant à la question, devriez-vous dépenser les 100 $ supplémentaires pour le Ryzen 7 5700X ? Cela dépendra bien sûr des jeux auxquels vous jouez, de la façon dont vous les jouez et de la probabilité que vous pensez que les futurs jeux nécessiteront la puissance de traitement supplémentaire des deux cœurs supplémentaires de l’offre 5700X.

Dans l’état actuel des choses, il n’y a qu’une poignée de jeux où vous pouvez justifier l’achat du 5700X, au-delà du fait que vous pouviez vous le permettre et que vous le vouliez juste (productivité ? bonjour). Mais si vous cherchez des exemples de jeux qui justifient clairement l’achat d’un processeur Zen 3 à 8 cœurs plutôt qu’un modèle à 6 cœurs, vous allez avoir du mal à en trouver beaucoup.

À l’inverse, si vous recherchez les performances de jeu sur PC de la génération actuelle, mais que vous souhaitez dépenser le moins d’argent possible, le Ryzen 5 5600 aura le plus de sens. Économisez les 100 $ maintenant et utilisez-les pour une mise à niveau ultérieure ou pour un GPU plus rapide.

Dépenser 300 $ sur le 5700X est toujours une excellente option dans l’ensemble. Si vous utilisez également votre PC pour gérer des charges de travail de productivité lourdes, le choix devient beaucoup plus facile. Pour ce type d’utilisateur, le 5700X ou peut-être même le 5900X serait plus ce que vous recherchez.

Il convient également de noter que si vous ne vous contentez pas de mettre à niveau un ancien processeur Ryzen, si vous effectuez une mise à niveau complète de la plate-forme ou construisez un nouveau PC, l’équation de valeur est plus favorable au 5700X.

Nous voyons souvent l’argument selon lequel bien qu’une pièce comme le 5700X soit 50 % plus chère, si vous construisez un PC entier qui pourrait coûter 1 200 $ avec le 5600, augmenter ce budget à 1 300 $ pour accueillir le 5700X n’est qu’une augmentation de 8 %. . Mais si vous utilisez cet état d’esprit à chaque étape du processus, vous vous retrouvez avec plus de mémoire, de stockage, une meilleure alimentation, le niveau supérieur de performances GPU, etc.

Si vous pouvez vous permettre de le faire, c’est génial, mais vous ne recherchez pas exactement des conseils techniques judicieux, vous achetez simplement la meilleure chose que vous pouvez vous permettre. Si vous êtes plus intéressé à en avoir pour votre argent maintenant, le Ryzen 5 5600 serait le choix le plus intelligent. Encore une fois, si vous ne jouez qu’à des jeux, cette puissance de traitement supplémentaire de 33 % offerte par le 5700X fera peu de différence notable pour les joueurs pendant la durée de vie réaliste de ces produits, en dehors de quelques valeurs aberrantes.