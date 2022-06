Alexa pourrait bientôt parler avec la voix de vos proches décédés

L’ajout d' »attributs humains » aux systèmes d’intelligence artificielle devient de plus en plus important, en particulier « en ces temps de pandémie en cours, alors que tant d’entre nous ont perdu quelqu’un que nous aimons ». C’est ce qu’a déclaré Rohit Prasad, scientifique en chef d’Amazon pour Alexa AI.

A l’occasion de Re:Mars 2022, l’événement annuel sur l’intelligence artificielle, le machine learning, l’espace et la robotique organisé par Amazon, l’entreprise a dévoilé une fonctionnalité expérimentale d’Alexa. Eh bien, cette fonctionnalité permettrait à l’appareil d’imiter la voix des parents décédés des utilisateurs. Au cours de la conférence, un court clip a été diffusé dans lequel un enfant écoute une histoire lue par la voix de sa grand-mère décédée.

« Comme vous l’avez vu dans cette expérience, au lieu de la voix d’Alexa lisant le livre, c’est celle de la grand-mère du bébé », a déclaré Rohit Prasad, scientifique en chef d’Amazon pour Alexa AI. Prasad a présenté le clip en disant que l’ajout « d’attributs humains » aux systèmes d’IA devient de plus en plus important, en particulier « en ces temps de pandémie en cours, alors que tant d’entre nous ont perdu quelqu’un que nous aimons ». « Bien que l’IA ne puisse pas éliminer la douleur de la perte, elle peut certainement faire durer les souvenirs », a ajouté Prasad.

Comme déjà mentionné, la fonctionnalité est toujours en cours de test, à tel point qu’Amazon n’a fourni aucune indication sur le lancement pour le public. Ce que l’on sait actuellement, c’est que les systèmes de l’appareil peuvent imiter la voix de quelqu’un via seulement une minute d’audio enregistré. Un message vocal ou vidéo suffit pour permettre à l’utilisateur d’avoir une voix spécifique sur Alexa, qu’elle provienne d’un proche ou d’une autre personne. Cette technique est liée au phénomène des deepfakes audio, déjà répandu dans les produits multimédias tels que les podcasts, les films, les séries télévisées et les jeux vidéo. En un mot, il s’agit de cloner la voix (mais aussi les images). The Verge rapporte l’exemple du documentaire sur Anthony Bourdain, un chef décédé en 2018, dont la voix servait à lire certains mails qu’il envoyait de son vivant.

L’opinion publique ne semble pas convaincue par le deepfake. Bien qu’en fait plusieurs utilisateurs soutiennent cette technologie, nombreux sont ceux qui la considèrent comme macabre et trompeuse. La fonctionnalité d’Alexa n’a pas non plus été bien accueillie : plusieurs personnes l’ont qualifiée de « monstrueuse ».