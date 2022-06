Des scientifiques découvrent la plus grande bactérie du monde : c’est la première visible à l’œil nu

Mesurant environ 1 cm de long, elle est environ 50 fois plus grande que toutes les autres bactéries géantes connues.

Thiomargarita magnifica, découverte sur des feuilles de palétuvier en décomposition dans des marécages marins tropicaux peu profonds / Crédit : Vollard et al.

Les scientifiques ont découvert la plus grande bactérie du monde, qui se présente sous la forme de filaments blancs de la taille de cils humains, dans un marais de Guadalupe. L’étrange micro-organisme, baptisé du nom de Magnifique Thiomargarita, elle a une longueur d’environ 1 cm et environ 50 fois plus grande que toutes les bactéries géantes connues, en plus d’être la première visible à l’œil nu. Ces minces filaments blancs sont découverts en 2009, à la surface de feuilles de palétuvier en décomposition dans des marais marins tropicaux peu profonds, par le professeur de biologie marine Olivier Gros, de l’Université des Antilles à Guadalupe, ciblant des bactéries qui utilisaient le soufre comme source d’énergie. . Leur identification a été une surprise car, selon les modèles cellulaires, les bactéries ne devraient pas devenir aussi grosses. Auparavant, les scientifiques avaient suggéré une limite de taille maximale possible environ 100 fois inférieure à celle de la nouvelle espèce.

« Quand je les ai vus, j’ai pensé : étrangeDit Gros qui, avec ses collègues, a d’abord effectué des analyses microscopiques pour établir que les filaments étaient des cellules individuelles. Une enquête plus détaillée a également révélé une structure interne étrange par rapport à la plupart des bactéries, dont l’ADN flotte librement dans la cellule. Magnifique Thiomargarita au lieu de cela, il semble garder son ADN plus organisé dans des compartiments liés à la membrane dans toute la cellule. « Et c’est très inattendu pour une bactérie», a déclaré Jean-Marie Volland, du Lawrence Berkeley National Laboratory qui a collaboré à la recherche.

Thiomargarita magnifica s’est avérée contenir trois fois plus de gènes que la plupart des autres bactéries / Crédit : Vollard et al

Les résultats des travaux, publiés dans une étude sur La scienceils ont également montré que la bactérie contient trois fois plus de gènes que la plupart des bactéries et que des centaines de milliers de copies du génome se propagent dans chaque cellule, ce qui la rend inhabituellement complexe.

Les scientifiques ne savent toujours pas comment ces bactéries ont évolué pour devenir si grosses. Une possibilité est qu’ils se sont adaptés pour échapper à la prédation. « Si vous devenez des centaines ou des milliers de fois plus gros que votre prédateur, vous ne pouvez pas vous faire manger par votre prédateur.Ajouté Volland. Cependant, l’augmentation de la taille aurait signifié la perte de certains des avantages traditionnels des bactéries, y compris la capacité de se déplacer et de coloniser de nouvelles niches, comme le confirme indirectement le fait que les bactéries Thiomargarita magnifica ne se trouvent pas encore dans d’autres endroits, ainsi que plus être présent sur le site où l’identification a eu lieu lorsque les chercheurs sont récemment revenus, peut-être à cause de micro-organismes saisonniers.