Unigram 8.8 est livré avec une refonte majeure pour Windows 11

Nous avons déjà parlé d’Unigram auparavant. C’est une excellente application Telegram native pour Windows 10 et Windows 11 qui a une grande communauté et un développeur totalement dédié à la cause. La version 8.8 de l’application restera dans les mémoires pour la grande refonte qu’elle a apportée, s’adaptant aux directives de Windows 11.

Fela, le développeur Unigram, travaillait sur cette refonte depuis des mois. Telegram lui-même a organisé un concours de design pour rassembler des idées pour Unigram. Même maintenant, Fela a un designer payé par Telegram lui-même pour l’aider dans cette section !

Unigram est la meilleure application Telegram pour Windows 11

Le nouveau design Unigram inclut de nouvelles fonctionnalités telles que :

Utilisation de Mica dans l’interface principale et les paramètres.

Refonte de la section de chat.

Refonte de l’en-tête de l’application.

Nouvelle iconographie.

Section des paramètres entièrement repensée avec de nouvelles icônes animées pour les sections.

Refonte de la page de contact.

Nouveau écran de démarrage.

Refonte du thème sombre pour être plus cohérent.

Personnellement, je pense que cette mise à jour résout une bonne partie des problèmes de conception qu’Unigram a traînés. Fela a toujours dit : c’est un programmeur, pas un designer. Cela montre qu’il a maintenant l’aide d’un spécialiste pour faire passer l’application au niveau supérieur.

La faible consommation de ressources de cette application, sa fluidité et sa stabilité me font la recommander à vous tous. Cela montre quand une application native a du soin et du travail derrière elle et il ne fait aucun doute que c’est le cas avec Unigram. Cette nouvelle conception rend justice à un programme par ailleurs excellent.

Et vous, que pensez-vous de la refonte d’Unigram ? Pensez-vous qu’il manque encore quelque chose pour être parfait ? Qu’aimeriez-vous voir inclus dans les futures versions ?

