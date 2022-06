Microsoft se prépare à dire au revoir à Windows 8.1

Windows 8 est arrivé en 2012 avec une interface entièrement dédiée aux appareils tactiles. Malgré les offres de mise à niveau de Windows 7, la réception du nouveau système d’exploitation a été trop faible. La nouvelle interface utilisateur a été une grande courbe d’apprentissage pour ceux qui ont gardé une utilisation classique du clavier et de la souris.

Pour essayer de réparer le gâchis, un an plus tard, Windows 8.1 est arrivé. La mise à jour a donné plus de présence au bureau et à l’interface classique du système d’exploitation en fonction de l’appareil sur lequel il était utilisé. Cependant, les changements n’ont pas changé la perception des gens et cette version est passée inaperçue jusqu’à l’arrivée de Windows 10.

Microsoft commence à informer les utilisateurs de Windows 8.1 de la fin du support

L’échec de Windows 8.1 signifie que Microsoft ne prolongera pas son cycle de vie, contrairement à ce qui s’est passé avec Windows 7. Par conséquent, Redmond commencera à informer les quelques utilisateurs qui maintiennent encore les appareils Windows 8.1 de la fin du support, donnant du temps jusqu’au 10 janvier. , 2023 à mettre à jour.

Les avis seront similaires à ceux que Microsoft a commencé à montrer aux utilisateurs de Windows 7, exhortant les utilisateurs à obtenir un nouvel appareil ou à mettre à niveau vers une nouvelle version du système d’exploitation… De toute évidence, cette mise à niveau ne peut pas être vers Windows 11, car aucun appareil qui commencé avec Windows 8.1 sera éligible à la mise à niveau.

Alternativement, les utilisateurs pourront mettre à niveau vers Windows 10 gratuitement et sans trop de tracas, prolongeant sa prise en charge jusqu’au 14 octobre 2025. La mise à niveau peut être effectuée à partir de Windows Update ou avec l’outil de mise à niveau de Windows 10.

Pour les utilisateurs de Windows 8.1 RT, ils seront obligés d’acheter un nouvel appareil Windows 11 pour ARM s’ils veulent conserver les avantages de cette architecture. Bien que, vraiment, le support de ce système d’exploitation ait pris fin le 15 juin, étant limité à Internet Explorer 11.