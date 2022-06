Les dunes fossiles d’Abu Dhabi, l’incroyable paysage glaciaire créé par le changement climatique

Formés par des cycles d’âges glaciaires et de dégels qui se sont produits il y a entre 200 000 et 7 000 ans, ils se seraient accumulés lorsque le sable a soufflé du golfe Persique.

Formé par des cycles de périodes glaciaires et de dégel qui se sont produits il y a entre 200 000 et 7 000 ans, alors qu’ils se seraient accumulés lorsque le sable a soufflé du golfe Persique.

les dunes fossiles d’Abu Dhabi, à environ une demi-heure au sud-est de la ville, sont l’une des attractions les plus insolites et élégantes d’Al Wathba, créées au cours de dizaines de milliers d’années par des forces élémentaires qui, bien qu’elles aient joué il y a des millénaires, offrent un aperçu de la façon dont la crise climatique actuelle peut changer notre monde. Les dunes fossiles d’Abu Dhabi sortent du désert « comme des vagues gelées dans un océan violent fait de sable solide, dont les côtés ondulent avec des formes définies par des vents impétueux» déclare Barry Neild sur Voyage CNNqui a rencontré Thomas Steuber, professeur au Département des sciences de la Terre de l’Université des sciences et technologies de Khalifa à Abu Dhabi, pour raconter leur histoire.

Un paysage de période glaciaire dans le désert d’Abu Dhabi

Ces sculptures naturelles abstraites distinctes ont « une histoire assez complexe », a déclaré Steuber, expliquant que des générations de dunes ont été créées par des cycles de périodes glaciaires et de dégel qui se sont produits il y a entre 200 000 et 7 000 ans. Le niveau des océans a diminué à mesure que l’eau gelée montait dans les calottes glaciaires polaires, et pendant ces périodes plus sèches, les dunes s’accumulaient à mesure que le sable soufflait du golfe Persique. Au fur et à mesure que la glace fondait, entraînant un environnement plus humide, la nappe phréatique s’est formée dans ce qui est aujourd’hui Abu Dhabi, et l’humidité a réagi avec le carbonate de calcium contenu dans le sable pour le stabiliser et former ainsi une sorte de ciment, qui a ensuite été monté. sous des formes éthérées par les vents dominants. « Le golfe Persique est un petit bassin très peu profond – a expliqué Steuber -. Il n’y a qu’environ 120 mètres de profondeur, donc au plus fort de la période glaciaire, il y a environ 20 000 ans, il y avait tellement d’accumulation sur les calottes polaires que l’eau manquait dans l’océan. Cela signifiait que le golfe était sec et était la source de matériau pour les dunes fossiles« .

Steuber a souligné que les dunes fossiles, qui se trouvent dans tous les Émirats arabes unis et peuvent également être trouvées en Inde, en Arabie saoudite et aux Bahamas, ont probablement mis des milliers d’années à se former. Mais, malgré la protection officielle désormais offerte à Abu Dhab par l’Agence de l’environnement de l’émirat, pour les préserver au sein d’une zone protégée, l’érosion qui a donné à chacun sa forme unique finira aussi par les faire disparaître. « Certains d’entre eux sont assez massifs, mais le vent finira par le détruire. Ce sont essentiellement des rochers, mais vous pouvez parfois les casser avec vos mains. C’est un matériau assez fragile« . C’est pourquoi, à Al Wathba, les visiteurs sont désormais tenus à distance des dunes, bien qu’encore suffisamment proches pour apprécier leur étonnante beauté.