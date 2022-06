Alessia Lanza: « Je vais chez le psychologue, c’est un sujet qui doit être dédouané »

Protagoniste de ballets, vlogs et autres contenus (qu’elle propose également sur sa chaîne YouTube), la jeune femme est aussi l’une des locataires de la Defhouse, une maison milanaise où cohabitent divers influenceurs.

Alessia Lanza est la nouvelle star de TikTok. Au cours des dernières semaines, sa popularité sur la plateforme chinoise a explosé, atteignant plus de 3 millions de followers. Aussi grâce à une tendance virale qui l’a vu comme un protagoniste et qui lui a permis de se faire connaître d’une tranche encore plus large de la plateforme. Alessia fait partie de la Defhouse, un collectif d’influenceurs qui vivent ensemble dans une maison à Milan entre tournage, cours et création de contenu. Netcost-security.fr l’a atteint avec le format Google Questions.

Le petit ami d’Alessia Lanza

« Alessia Lanza est une jeune fille de 22 ans qui montre tout d’elle-même sur les réseaux sociaux » raconte le tiktoker. « Mais aussi une fille qui a commencé à jouer au chat avec Florin et a trébuché sur le balcon. Mais je l’ai montré, parce que l’important c’est d’être honnête et de montrer qu’à 22 ans je ne sais pas courir ou je ne vois pas le balustrades, ce n’est toujours pas clair pour moi. » Née à Turin, Alessia est également devenue une icône de style et de beauté pour de nombreux utilisateurs de TikTok. « Petit ami ? Personne ne me prend, je passerais au suivant merci pour la question » commente-t-il avec ironie. « Un garçon doit avoir de la sympathie, il doit me soutenir, m’aimer et être gentil. Il doit me faire rire, si on ne rit pas ensemble il y a un problème. Si tu ne me fais pas rire c’est de ta faute, je ris à tout. »

De TikTok à Instagram

Alessia est très active sur TikTok, où elle est la plus suivie, mais elle est également présente sur YouTube et Instagram, où elle raconte et montre ses journées. « Instagram est l’un de mes principaux réseaux sociaux, c’est moi », explique-t-il. « Comme vous pouvez me voir ici je suis là sur les réseaux sociaux, je raconte ma journée ». Mais son cœur reste sur TikTok. « Tout a commencé avec Musical.ly qui est ensuite devenu TikTok, c’est mon réseau social préféré car j’ai beaucoup de gens qui me suivent et me soutiennent depuis le début » raconte-t-il.

Ce qu’Alessia Lanza a étudié

En parlant d’études, cependant, Alessia explique : « J’avais commencé l’université, mais ensuite j’ai réalisé que ce n’était pas ma voie. Cela ne veut pas dire que je n’étudie pas, car je vis à Defhouse qui est aussi une académie qui m’a donné le « possibilité de participer à de nombreux cours en politique, psychologie de groupe, hip hop, danse, etc : du monde du sport à celui de la culture générale j’ai tout fait. Je ne suis pas allé à l’université mais j’étudie, je vis beaucoup d’expériences qui m’ont amené à connaître et à suivre beaucoup de choses. Defhouse est ma maison, je ne serais pas ici sans cette expérience, qui m’a formé à la fois professionnellement et personnellement « .

Le rôle du psychologue et la santé mentale

Récemment, Alessia est également revenue sur le sujet de la santé mentale, ne cachant pas qu’elle a été, comme beaucoup d’autres, chez un psychologue. « Ce sujet j’essaie toujours de l’amener de manière non lourde sur mes réseaux sociaux, pour m’assurer qu’il est dédouané, ce n’est pas que si je vais chez le psy je deviens fou » explique Alessia. « J’essaie de parler de mes difficultés à une personne qui ne fait pas partie de ma vie, qui a étudié pour me dire : ‘Ça va, ça arrive à tout le monde et non seulement tu as ces problèmes, mais il y a un moyen d’y faire face’ et toi je l’apprends. « C’est une autre façon de voir les choses, c’est toi et elle et tout reste dans cette pièce. Quand tu sors tu es beaucoup plus léger. façon de dire ‘Tu y vas juste pour faire la victime’, quand dans réalité, tu peux même aller dire que tu t’es disputé avec tes parents ».

L’avenir d’Alessia Lanza

Qu’en est-il du futur? Alessia semble avoir les idées claires : « L’avenir est très vaste, j’ai beaucoup de choses prévues que j’ai hâte de réaliser. J’ai beaucoup de projets car cette année j’ai appris à mieux me connaître. Je suis curieuse, j’espère tu l’es aussi ».