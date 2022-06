Edge aura bientôt une calculatrice, un convertisseur et bien plus encore

Le nouveau Microsoft Edge est un navigateur doté d’une variété de fonctionnalités et d’outils, certains plus utiles que d’autres. Dans un effort pour créer un navigateur unique, Microsoft continue d’ajouter plus de fonctionnalités à Edge et n’a pas l’intention d’arrêter de l’améliorer. Selon un nouveau post sur la feuille de route Microsoft 365 (via Dr. Windows), Edge recevra trois utilitaires intégrés : une calculatrice, un convertisseur d’unités et un test de vitesse.

Les nouveaux utilitaires qui viendront sur Microsoft Edge

Microsoft indique que les mises à jour d’août pour Edge ajouteront « vos outils préférés » à la barre latérale de Microsoft Edge. Un moyen d’avoir les utilitaires à portée de main sans être dérangé.

Si vous utilisez Microsoft Edge Canary pour tester les premières mises à jour et fonctionnalités avant que Microsoft ne les publie au grand public, vous pouvez déjà accéder aux nouveaux utilitaires à partir de la barre latérale. Dans la version Canary 105, une horloge mondiale, une calculatrice, un dictionnaire, un traducteur, un convertisseur d’unités et un test de vitesse Internet sont proposés. Comme toujours, il est disponible pour certains utilisateurs et plus tard, le déploiement atteindra le reste.

Il est facile de comprendre pourquoi les utilisateurs critiquent Microsoft pour avoir gonflé son Edge avec des fonctionnalités dont tout le monde n’a pas besoin. Microsoft Edge regorge de capacités et de fonctionnalités de niche que ses menus contextuels ne tiennent plus sur un seul écran (Microsoft travaille à résoudre ce problème). Néanmoins, le fait d’avoir des outils populaires au niveau natif empêchera les utilisateurs moins avertis techniquement de télécharger des extensions tierces.

Vous pensez que Microsoft surcharge son nouveau navigateur ou que le travail est intéressant. Doivent-ils se concentrer sur les performances au lieu d’ajouter plus de fonctionnalités ou voulez-vous qu’ils continuent à ajouter des fonctionnalités tant qu’elles sont utiles. Edge démarre très bien mais peut finir par être trop saturé.