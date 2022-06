Quelles sont ces étonnantes structures en nid d’abeille aperçues sur Mars

La caméra HiRISE installée sur la sonde MRO de la NASA a capturé l’image d’étranges structures en nid d’abeille sur Mars. Voici ce que c’est.

Crédit : NASA/JPL – Caltech/UArizona

Les clichés capturés par les rovers et les sondes sur Mars continuent de surprendre et d’exciter les scientifiques et les simples passionnés d’astronomie, pour leur beauté poignante ou leurs détails particulièrement curieux. Après une fleur de roche, un « portail extraterrestre », un sol à texture de peau d’alligator et un groupe de rochers rappelant la colonne vertébrale d’un animal préhistorique fossilisé, vient maintenant de la Planète Rouge l’image spectaculaire d’une région entièrement tapissée de structures polygonales, comme brodé dans un charmant motif en nid d’abeille. Pour rendre ce réseau si spectaculaire, il y a aussi des «flammes» turquoises et noires qui semblent surgir de temps en temps entre un polygone et un autre. De quoi s’agit-il exactement ?

Comme l’ont précisé les scientifiques de l’université d’Arizona, ces sculptures à la surface de Mars sont modélisées dans les hautes latitudes à partir d’une combinaison de glace d’eau et de glace de dioxyde de carbone, plus connue sous le nom de glace sèche, responsable de la formation de nuages ​​spectaculaires sur le paysage martien. . Les scientifiques américains expliquent que le motif polygonal à la surface de la planète rouge est « dessiné » à la surface par de la glace d’eau, mais pour le modéliser de manière si spectaculaire, c’est la sublimation de la glace sèche au printemps, qui se produit juste sous la surface. surface du régolithe. Ce processus génère des canaux d’érosion aux limites des structures polygonales donnant vie au réseau spectaculaire. En termes simples, les formations en nid d’abeilles sont le résultat de l’interaction entre la glace d’eau et le dioxyde de carbone au cours de l’alternance des saisons martiennes. Il faut des années pour que se forment des structures polygonales aussi bien définies que celles que l’on voit sur les photos.

Crédit : NASA / JPL / UArizona

Pour rendre ces structures encore plus intrigantes, les flammes turquoises et noires, également générées au printemps. Du fait de l’augmentation des températures, des « évents » se forment sur la neige carbonique d’où s’échappent des gaz qui à leur tour permettent aux particules de se déposer en surface. « Le gaz transporte de fines particules de matière depuis la surface, érodant davantage les canaux. Les particules tombent à la surface dans des dépôts sombres en forme d’éventail. Parfois, les particules sombres s’enfoncent dans la neige carbonique, laissant des marques brillantes là où les bouches se sont formées à l’origine. Souvent la bouche se ferme, puis se rouvre, on voit donc deux bouches ou plus venir du même point mais orientées dans des directions différentes au fur et à mesure que le vent change », ont expliqué des scientifiques de l’université d’Arizona dans un communiqué.

Des structures en nid d’abeilles ont été observées sur Mars depuis 2006, depuis que le vaisseau spatial Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de la NASA est entré en orbite sur la planète rouge. Les nouvelles images ont été capturées par la caméra HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) équipée sur la sonde. Il s’agit d’un appareil photo lourd fixé à un télescope à réflexion d’un diamètre de 50 centimètres, qui permet de prendre des photos avec une résolution d’une trentaine de centimètres par pixel. C’est l’un des outils photographiques les plus puissants jamais envoyés sur une autre planète, nous permettant d’avoir de merveilleux aperçus du paysage martien.