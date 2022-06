Autre que Boiler Summer Cup : la gentillesse de la Flower Summer Cup est tendance sur TikTok

La Flower Summer Cup est née d’un mouvement spontané de la communauté. L’idée part du tiktoker Maria. « Au lieu de faire la Boiler Summer Cup, les gars, vous ne pourriez pas faire la Flower Summer Cup ? »

Les réseaux sociaux sont souvent des lieux de trolls, de discours de haine et de défis offensants et dangereux. Heureusement, ce n’est pas toujours le cas : les réseaux sociaux sont aussi des espaces par lesquels faire tomber les barrières et faire ressortir les côtés positifs de l’être humain, y compris la bienveillance. La dernière tendance sur TikTok est la Flower Summer Cup, un défi qui vous invite à offrir des fleurs à un inconnu. Une réponse à la Boiler Summer Cup, un hymne dégueulasse au body shaming et à la phobie des graisses qui s’est installé ces dernières semaines sur le célèbre réseau social chinois.

La Flower Summer Cup est née d’un mouvement spontané de la communauté. L’idée vient du tiktoker Maria (@marylinzemmy). « Au lieu de faire la Boiler Summer Cup, les gars, vous ne pourriez pas faire la Flower Summer Cup ? Autrement dit, qui donne le plus de fleurs à une fille », explique le tiktoker dans le clip qui a lancé le défi. « C’est une bien meilleure chose, tu ne trouves pas ? ». Le clip de Maria a trouvé un écho immédiat : les vidéos liées à l’initiative ont déjà dépassé les 2,5 millions de vues. Le hashtag officiel est #flowersummercup. « Quand j’ai publié la vidéo, mon intention était de partager la gentillesse et la générosité dans un monde où nous oublions souvent les autres. Aucun grand geste n’est nécessaire, même la simplicité d’une fleur donnée peut améliorer la journée de quelqu’un », a-t-il déclaré. Maria pour TikTok. D’autres créateurs bien connus de la plateforme ont promu l’initiative : parmi eux, Hipatia (@hipatiaescanio), Caterina Guerra (@caterina.guerra) et Mirko Teriaca (@mirko_teriaca).

L’entreprise a décidé de soutenir l’initiative, à travers un post sur le blog officiel, car elle reflète la politique de TikTok, qui a toujours visé à être « un environnement positif, sûr et inclusif où chacun peut s’exprimer librement ». Voici ce que le post rapporte en détail : « TikTok a décidé d’embrasser ce mouvement – né spontanément sur la plateforme – impliquant la communauté avec le langage universel des fleurs pour unir les gens autour de la beauté, du bien-être en tant qu’individus et en tant que communauté ».