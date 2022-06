Votre cerveau est plus chaud que vous ne le pensez : il peut atteindre (et dépasser) 40°C

Des chercheurs du Medical Research Council (MRC) de Cambridge, au Royaume-Uni, l’ont découvert en mesurant la température cérébrale de personnes en bonne santé.

Alors que la température du corps humain est normalement inférieure à 37°C, on ne peut pas en dire autant du cerveau, qui est apparemment beaucoup plus chaud qu’on ne le supposait auparavant. C’est ce qu’ont découvert des chercheurs du Molecular Biology Laboratory du Medical Research Council (MRC) à Cambridge, au Royaume-Uni, en mesurant la température cérébrale de personnes en bonne santé grâce à une technique non invasive, appelée spectroscopie par résonance magnétique (MRS), qui a permis pour déterminer la température moyenne du cerveau humain et détecter la présence de régions cérébrales plus profondes, qui dépassent souvent les 40°C.

La recherche, publiée dans la revue Cerveau, a impliqué 40 volontaires sains – 20 hommes et 20 femmes -, âgés de 20 à 40 ans, qui ont subi trois scanners cérébraux en une journée (matin, après-midi et tard le soir) à l’Edinburgh Imaging Facility, Royal Infirmary of Edinburgh. Les mesures ont indiqué qu’en moyenne, le cerveau humain a une température de 38,5°C, soit plus de 2°C de plus que la température mesurée sous la langue, et que la température elle-même est influencée par l’âge, le sexe, le cycle menstruel, le cerveau région et heure de la journée.

Animation des températures cérébrales au fil du temps / Cerveau

Ils ont également constaté que la surface du cerveau est généralement plus froide, tandis que les structures cérébrales plus profondes atteignent souvent 40°C, en particulier chez les femmes, avec des températures cérébrales aussi élevées que 40,9°C. Globalement, le cerveau des femmes était environ 0,4°C plus chaud que celui des hommes, une différence qui, selon les chercheurs, pourrait être causée par les menstruations, puisque la plupart des participants à l’étude ont été scannés dans la phase du cycle post-ovulation, au cours de laquelle la température du cerveau était d’environ 0,4°C. supérieur à celui des femmes scannées en phase pré-ovulatoire.

L’analyse a également montré que la température du cerveau augmente avec l’âge sur la période de 20 ans des participants, en particulier dans les régions cérébrales profondes, où l’augmentation moyenne est de 0,6 ° C, ce qui suggère que la capacité du cerveau à se refroidir peut se détériorer avec le vieillissement. « Nous avons également constaté que la température du cerveau baisse la nuit avant le coucher et augmente pendant la journée – a ajouté le Dr O’Neill, soulignant que les températures cérébrales ont montré des variations quotidiennes d’environ 1°C, avec des températures plus élevées l’après-midi et plus basses la nuit -. Il y a de bonnes raisons de croire que cette variation quotidienne est associée à la santé cérébrale à long terme, ce pour quoi de nouvelles études sont nécessaires pour déterminer si elle est associée au développement de troubles cérébraux liés à l’âge.« .