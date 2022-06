Black Shark 5 & 5 Pro: Les nouveaux smartphones Gaming enfin disponibles ! (caractéristiques)

Les nouveaux smartphones gaming Black Shark 5 & 5 Pro sont enfin officiellement disponibles pour le marché européen et plus particulièrement la France. Au programme, des téléphones toujours à la pointe de la technologie qui embarquent de nombreuses caractéristiques et fonctionnalité dédié au jeu sur mobile. La marque ne destine toutefois pas ces nouveaux modèles uniquement au gaming. Le form factor classique et le design à minima sobre de ces mobiles vous permet de l’utiliser comme un smartphone de tous les jours.

Dans cet article, nous allons passer en revue les caractéristiques et fonctionnalités des Black Shark 5 & 5 Pro ainsi que leur prix et la promotion lié à leur lancement officielle sur notre bon vieux continent.

Black Shark 5 & 5 Pro: Des smartphones Gaming à la pointe de la technologie mais aussi pour la vie de tous les jours

Black Shark 5 & 5 Pro: Les caractéristiques

Afin de différencier ces deux smartphones, passons directement aux caractéristiques que vous retrouverez dans le tableau récapitulatif ci-dessous :

BLACK SHARK 5 BLACK SHARK 5 PRO ÉCRAN AMOLED 6,67″ OLED 6,67″ 1.080 x 2.400p 1.080 x 2.400p 144 Hz 144 Hz PROCESSEUR Qualcomm SnapDragon 870 Qualcomm SnapDragon 8 Gen 1 GPU AdrenoTM 650 GPU AdrenoTM 730 MÉMOIRE RAM 8/12 Go 8/16 Go STOCKAGE 128/256 Go 256/512 Go OBJECTIF FRONTALE 16 Mpx 16 Mpx OBJECTIFS ARRIÈRES Principal : 64 Mpx Principal : 108 Mpx Grand angle : 13 Mpx y 120º Grand angle : 13 Mpx y 120º Macro : 2 Mpx Macro : 5 Mpx BATTERIE Charge rapide Charge rapide 4 650 mAh 120 W 4 650 mAh 120 W CONNECTIVITÉ Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 5G 5G Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.2 NFC NFC GPS GPS DIMENSIONS ET POIDS 163,83 x 76,25 x 10 mm 163,86 x 76,53 x 9,5 mm 218 grammes 220 grammes AUTRES SPÉCIFICITÉS Double haut-parleur stéréo Double haut-parleur stéréo Double SIM Double SIM Capteur d’empreintes digitales Capteur d’empreintes digitales PRIX 572 € 873 €

Nous pouvons observer plusieurs différences sur ces deux modèles. De prime abord, la version Pro du Black Shark 5 embarque le plus puissant processeur du moment, à savoir le Qualcomm SnapDragon 8 Gen 1. Son petit frère utilise quant à lui le processeur le plus puissant de la génération précédente, le Qualcomm SnapDragon 870 qui est encore aujourd’hui une référence dans le haut de gamme et permet de rendre le smartphone plus accessible en terme de tarif. Épaulé par ces deux processeurs, nous sommes assurés que la fluidité des jeux sera au rendez-vous, un choix totalement logique pour l’utilisation gourmande en jeu de ces modèles.

Pour refroidir ces SoC, une système maison fait son apparition avec des plaques VC, et des alliages de cuivre directement rattachés pour couvrir à 100% les composants centraux. La dissipation de la chaleur est plus efficace comparée au gel thermique traditionnel.

La toute nouvelle structure de refroidissement en « SANDWICH » utilise une plaque VC supplémentaire, associée à des flocons de graphite, du graphène et des matériaux à changement de phase, ce qui permet de garder le Black Shark au frais dans chaque jeu d’obtenir un taux d’image par seconde (framerate) élevé et stable.

Les deux versions seront livrées avec de la RAM LPDDR 5 et un stockage UFS 3.1, pour s’assurer que les données sont transférées à la vitesse la plus rapide dans le téléphone. L’installation de jeux, le chargement des titres et le passage d’une scène à l’autre sont désormais plus rapides qu’auparavant.

En termes d’écran, ces deux Black Shark 5 utilise une dalle AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz et un échantillonnage tactile de 720 Hz, l’un des plus rapide du marché. Avec ces caractéristiques, le retard tactile est le plus faible du secteur avec seulement 8,3ms pour une réactivité accrue.

Les utilisateurs de ce smartphone peuvent également choisir parmi trois taux de rafraîchissement personnalisés de 120 Hz, 90 Hz et 60 Hz pour obtenir le taux de rafraîchissement de l’écran approprié en fonction de leurs préférences et des exigences. La résolution est Full HD+ (1 080 x 2 400 pixels) avec une luminosité maximale allant jusqu’à 1 300 nits, une gradation DC, HDR10+ et une gamme de couleurs P3 de 100%.

Déjà présent sur le Black Shark Pro 4 nous retrouvons les deux gâchettes physiques magnétiques (gauche et droite) pour se rapprocher du maniement d’une manette de jeu lors de vos session gaming. Ces gâchettes ultra-réactives apparaissent comme par magie avec une légère pression pour un contrôle précis et personnalisable dans les jeux de compétition. Lorsqu’elles ne sont pas utilisées, les gâchettes se rétractent et disparaissent en toute transparence dans les bords des Black Shark 5.

Black Shark est le premier au monde à mettre en œuvre la technologie d’affichage sensible à la pression à deux zones, et cette fonction très appréciée se poursuit sur les Black Shark 5, appelée Magic Press. Cet écran sensible à la pression permet d’obtenir facilement des mouvements précis, même pour les jeux les plus compétitifs. Tout comme les gâchettes pop-up physiques, il est mappable ; et prend en charge une large gamme de sensibilité de pression jusqu’à 7 niveaux afin que vous puissiez avoir un contrôle totalement précis de n’importe quel scénario de jeu. Cette fois, la prévention des erreurs de manipulation a également été améliorée pour une expérience de pression optimale.

Concernant la partie photo une différence à noter entre ces deux modèles. Le Black Shark 5 Pro embarque un objectif principal de 108 mégapixels quand son petit frère utilise un capteur de 64 mégapixels. Tous deux disposent d’un objectif secondaire grand angle de 13 mégapixels de moins et un capteur photo macro de 2 mégapixels (5 mégapixels pour le Pro).

Côté autonomie, dites adieu à l’angoisse de la batterie faible pour de bon grâce à la technologie hyper charge de 120W et à la batterie de 4650mAh à bord de ces deux Black Shark 5. Alimentée par une toute nouvelle technologie de « batterie eSports » à double cellule, la batterie se recharge en 15 minutes, ce qui vous permet de jouer et de vous divertir toute la journée. Il s’agit probablement du système de charge le plus efficace de l’industrie des smartphones.

Parmi les autres caractéristiques, citons l’interface Joy UI 13 basé sur Android 12, un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté, le NFC, et un système audio stéréo qui offre une très bonne qualité de son, ainsi qu’une étonnante spécialisation (n°1 en classement sur DXO).

Black Shark 5 & 5 Pro: Prix et promotion

Le Black Shark 5 Pro est disponibles en deux couleurs différente, « Stellar Black » et « Nebula White »

Le Black Shark 5 est quant à lui disponible en « Stellar Black » et gris clair.

Les Black Shark 5 et 5 Pro seront tous deux disponibles en deux configurations, 8 Go RAM + 128 Go de stockage et 12 Go RAM + 256 Go de stockage.

Si vous êtes parmi les 300 premiers à acheter un Black Shark 5 ou dans les 100 premiers à obtenir un Black Shark Pro, la paire d’écouteur JoyBuds Pro Bluetooth à réduction de bruit vous sera offerte en cadeau.

Les commandes sont expédiées rapidement et sans taxes supplémentaires grâce aux entrepôts disposés en France et en Espagne.