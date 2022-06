Tiktok Vous Demandera De Faire Une Pause Dans Le Défilement

Avec la présence de plus en plus massive des applications et des réseaux sociaux dans la vie de tous les jours, la gestion du temps passé devant un écran devient importante.

Dans les prochaines semaines, TikTok adoptera deux nouveaux outils pour promouvoir de saines habitudes numériques. Avec la présence de plus en plus massive des applications et des réseaux sociaux dans la vie de tous les jours, la gestion du temps passé devant un écran devient importante. Pour y parvenir, TikTok accueillera une fonctionnalité permettant de vérifier le temps maximum d’une seule session. Il y aura donc un avertissement pour indiquer la nécessité d’une pause, qui apparaîtra après une certaine période de temps ininterrompu sur l’écran. L’utilisateur lui-même peut personnaliser la durée de chaque session, après quoi l’avertissement apparaît.

À cela s’ajoutera un panneau de contrôle renouvelé, qui permettra aux utilisateurs de visualiser les données relatives au temps passé sur TikTok : des rapports quotidiens au nombre de fois où l’application a été ouverte, jusqu’aux détails d’utilisation en heures par jour ou nuit. Les utilisateurs peuvent également choisir de recevoir une notification hebdomadaire pour contrôler le panneau.

Un guide est déjà disponible sur le blog officiel de TikTok, à travers lequel la communauté est invitée à réfléchir au bien-être numérique. Les différentes informations contenues aident non seulement à mieux connaître et contrôler le temps passé sur TikTok, mais également à limiter le contenu qui peut ne pas convenir à tous les utilisateurs.

Le récent rapport d’Internet Matters, qui impliquait des parents et des adolescents au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne et en Italie concernant la gestion du temps en ligne, suggère qu’un soutien et une éducation numériques sont nécessaires, et non une diabolisation. « Outre les effets négatifs, le temps passé en ligne a des effets positifs significatifs sur le bien-être général », déclare Carolyn Bunting, PDG d’Internet Matters. « Cela montre à quel point il est important de garantir aux jeunes un accès sécurisé aux avantages des technologies numériques. » Internet Matters est une organisation à but non lucratif basée à Londres, créée pour aider les parents à protéger leurs enfants en ligne.