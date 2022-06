Meta abandonne le développement de sa smartwatch à double caméra

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Meta aurait arrêté le développement de sa smartwatch à double caméra après deux ans. Le rival potentiel d’Apple Watch devait arriver au printemps prochain avec un prix de 349 $, mais le parent de Facebook a suspendu ces plans car il fonctionne plutôt sur d’autres appareils portés au poignet.

En octobre dernier, des images divulguées auraient montré la montre de Meta, appelée « Milan » dans le code de l’application Facebook pour ses lunettes intelligentes Ray-Ban Stories. Sa présence dans le code suggérait que la même application pourrait être utilisée pour contrôler la montre une fois sortie.

Cependant, il semble que nous ne verrons pas ce portable particulier avant longtemps, voire pas du tout. Citant une personne connaissant le sujet, Bloomberg rapporte que les employés travaillant sur la montre ont été informés cette semaine que l’appareil n’était plus sur la bonne voie pour la production. Il est probable que les réductions de coûts aient motivé la décision.

La montre avait quelques caractéristiques intéressantes : en plus de l’appareil photo/encoche 5MP à l’avant, un deuxième appareil photo à mise au point automatique 1080p était assis à l’arrière qui pouvait capturer des images lorsqu’il était détaché du corps. Mais il s’avère que la caméra arrière causait des problèmes avec la technologie d’électromyographie, qui traduit les signaux nerveux du poignet en commandes numériques.

Meta a parlé des applications potentielles de l’électromyographie dans le passé, y compris l’utilisation de la technologie pour interagir avec son Metaverse (c’est-à-dire, contrôler des objets virtuels ou un avatar avec vos mains).

Meta travaille sur d’autres appareils portés au poignet, dont certains pourraient utiliser des fonctionnalités destinées à Milan, telles qu’une intégration étroite avec la plate-forme de médias sociaux de Facebook, le Wi-Fi, le GPS, la prise en charge eSIM et une autonomie de 18 heures.

Le mois dernier, nous avons appris que Meta procédait à des compressions au sein de la division Reality Labs, l’entreprise se concentrant sur ses aspirations matérielles et métaverses. Reality Labs a encore perdu 2,96 milliards de dollars au premier trimestre – un milliard de dollars de plus que les 1,83 milliard de dollars qu’il avait perdus un an plus tôt – s’ajoutant aux 10,2 milliards de dollars que la division a hémorragés tout au long de 2021.