Le OnePlus 10 Pro est enfin disponible pour la France et déjà en promotion !🔥

Le OnePlus 10 Pro a été lancé pour la première fois en Chine le 11 janvier. Depuis lors, les passionnés de téléphonie mobile du monde entier attendaient le lancement mondial. Cependant, après une longue attente et une bonne dose de patience, le OnePlus 10 Pro se mondialise depuis le 31 mars.

Les futurs acheteurs ne devraient pas s’attendre à de grands changements lors de cette sortie mondiale car la plupart des détails et des spécifications resteraient inchangés. Pourtant, une grande partie de l’annonce tourne autour de la date de disponibilité et du prix du OnePlus 10 Pro.

À l’occasion de la disponibilité de ce tout nouveau smartphone de la marque pour la France, vous vous intéressez surement aux sujets liés à sa conception, les fonctionnalités de l’appareil photo et l’affichage de ce nouveau mobile phare, le OnePlus 10 Pro. Découvrons ensemble toutes les nouveautés intéressantes de ce mobile dans cet article !

OnePlus 10 Pro: 4 objectifs dont un exclusif Sony

Tout d’abord, les spécificités de l’appareil photo du OnePlus 10 Pro sont plutôt étonnantes. Il existe de nombreuses fonctionnalités sophistiquées liées à la prise de photos et vidéos, telles que le triple objectifs arrière. L’appareil photo principal est de 48 mégapixels f/1.8 (capteur Sony IM789 qui reste exclusif aux appareils OnePlus), un objectif ultra large de 50 mégapixels f/2.2 et un téléobjectif de 8 mégapixels f/2.4.

L’objectif principal (1/143 pouces) ultra-large du OnePlus 10 Pro prend des photos en couleur 10 bits. Celui-ci bénéficie également de mises à jour qui améliorent la réduction du bruit la résolution et la plage dynamique.

La caméra frontale (selfie) est dotée du capteur capteur Sony IMX615 de 32 MP offrant le double de mégapixels et un champ de vision 27% plus large que le Sony IMX471 présent sur la série OnePlus 9. En outre, cet objectif frontal prend en charge le mode Nightscape, permettant de prendre des selfies clairs et lumineux dans des environnements sombres. Un étalonnage de la couleur de la peau est également présent. Les tons de la peau paraissent plus naturels sur chaque photo.

Il existe également un ajout important de mode de prise de vue, appelé photographie computational RAW (RAW de calcul). Cette fonctionnalité convient aux utilisateurs qui souhaitent profiter des fichiers non compressés riches en données pour capturer chaque instant. De plus, les trois caméras arrière sont utilisables en mode Hasselblad Pro.

Le mode vidéo fait ses débuts sur le OnePlus 10 Pro. Celui-ci vous permet d’ajuster l’ISO, la vitesse d’obturation et la et la balance des blancs avant et pendant le tournage. De plus, ce mode offre la possibilité d’enregistrer dans un format LOG sans profil d’image profil d’image prédéfini, ce qui vous permet de disposer d’une toile vierge pour l’étalonnage des couleurs après la capture des images. Tirant parti de la puissance la puissance du capteur Sony IMX789 que nous avons cité précédemment, le OnePlus 10 Pro est capable d’enregistrer en 4K jusqu’à 120 images par seconde et en 8K à 24 ips. Ce nouveau smartphone prend également en charge le DualView, ce qui vous permet d’enregistrer avec les caméras avant et arrière de l’appareil simultanément.

OnePlus 10 Pro: Conception et écran

La conception de l’écran du OnePlus 10 Pro est unique, intuitive et immersive. Il dispose d’un cadre en aluminium et est disponible en deux couleurs distinctes : Volcanic Black et Emerald Forest.

La « quintessence des compétences architecturales » est visible dans l’alignement du poids vers le centre. Cela permet un très bon équilibre lors de la tenue en main.

OnePlus a poursuivi sa recherche d’une meilleure technologie d’affichage avec une dalle AMOLED de 6,7 pouces dotée d’un taux de rafraîchissement dynamique de 1 à 120 Hz, de la technologie LTPO de deuxième génération et de l’étalonnage double couleur.

Cet écran est plus économe en énergie que les écrans à rafraichissement fixes à 90 Hz des autres smartphones et offre plus d’une heure et demie d’utilisation supplémentaire par charge par rapport au OnePlus 9 Pro5.

Traditionnellement, les couleurs d’affichage des smartphones sont calibrées à un niveau de luminosité spécifique, ce qui signifie que si vous augmentez ou réduisez considérablement la luminosité, les couleurs peuvent apparaître moins précises que prévu. Le OnePlus 10 Pro est le premier téléphone de l’industrie à être doté de l’étalonnage double couleur. L’écran a été calibré pour fournir des couleurs précises et naturelles à deux niveaux de luminosité : 100 nits et 500 nits. Cet étalonnage bicolore permet d’obtenir une précision des couleurs 50 % supérieure lors de l’affichage à faible luminosité.

La luminosité adaptative AI permet au OnePlus 10 Pro d’apprendre vos préférences de luminosité d’affichage et d’ajuster automatiquement la luminosité en conséquence. Cela signifie que si vous ajustez généralement la luminosité de votre écran à une valeur supérieure au réglage standard, le OnePlus 10 Pro augmente automatiquement la luminosité de son écran dans différents scénarios en fonction de vos préférences. Ce smartphone vous permet également d’ajuster manuellement la courbe de luminosité de l’affichage de son système pour un niveau de personnalisation encore plus élevé.

Enfin, le OnePlus 10 Pro vous permet de profiter de son écran QHD+ de 6,7 pouces même lorsque vous regardez des vidéos dans des résolutions inférieures à 720p grâce à une fonctionnalité appelée Super Video Resolution, qui améliore automatiquement la qualité vidéo jusqu’à quatre fois. La super résolution vidéo s’actionne en activant « Image Sharpener » dans les paramètres d’affichage. La fonctionnalité est prise en charge dans les applications populaires telles que YouTube et Instagram.

OnePlus 10 Pro: Côté batterie et recharge rapide

Le OnePlus 10 Pro est doté d’une batterie de 5000 mAh avec une puissance de charge filaire à 80W (technologie SuperVOOC). Cette vitesse de charge fournit jusqu’à une journée d’énergie en seulement 15 minutes. 1 à 100 % se font en 32 minutes.

La recharge sans fil est elle aussi rapide. Doté de la technologie AIRVOOC à 50 W l’appareil passe de 1 à 100 % en 47 minutes.

OnePlus 10 Pro: Prix et promotion

➡️ Le OnePlus 10 Pro est disponible en couleur « Volcanic Black » dès maintenant en réduction à 839 euros au lieu de 999€. Cette version embarque 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

➡️ Le plus grand modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est aussi en promotion à 899€ au lieu de 999€ (disponible dans ces deux couleurs) grâce au coupon présent sur la page produit.

Ne tardez pas, ces offres expirent le 3 avril à 9h !🔥

Concernant la longévité du produit, notons que OnePlus a renforcé sa politique de support pour fournir trois mises à jour majeures du système d’exploitation et quatre ans de mises à jour de sécurité pour le 10 Pro.