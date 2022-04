Un bug Facebook a montré plus de fausses nouvelles aux utilisateurs pendant 6 mois

Une faille technique dans Facebook a conduit à davantage de publications contenant des informations erronées et des contenus malveillants.

Un groupe d’ingénieurs de Facebook a repéré un grave problème qui a exposé un grand nombre d’utilisateurs à des contenus malveillants et à des canulars pendant six mois. The Verge rapporte, citant un document interne divulgué au cours des derniers jours. Le problème technique semble avoir été repéré en octobre dernier, lorsqu’une vague de désinformation a commencé à circuler dans le fil d’actualité de nombreux utilisateurs. Au lieu de limiter la portée de ces publications, l’algorithme leur a donné de la visibilité et les a distribuées à un grand nombre d’utilisateurs, entraînant une augmentation de 30 % de leur portée.

Ne trouvant pas la cause, les ingénieurs se sont limités à observer ce phénomène se reproduisant cycliquement, jusqu’à ce que le problème soit résolu le 11 mars. Outre ces messages, l’enquête interne a révélé que pendant cette période, les systèmes automatisés du réseau social ne limitaient pas la portée des messages contenant de la nudité, de la violence et de la propagande russe, bloqués par la plateforme au début de la guerre en Ukraine. Le problème technique était si important qu’il a été signalé en interne comme SEV de niveau un, c’est-à-dire une crise avec une priorité maximale au même titre que le bloc social en Russie.

Un porte-parole de l’entreprise a confirmé à The Verge que le problème existait, expliquant que l’entreprise « avait identifié des incohérences dans la limitation des publications à cinq reprises différentes, ce qui a entraîné de petites et temporaires augmentations de la visibilité du contenu à cause d’un bug logiciel ». et a résolu le problème « . La faille semble être apparue en 2019, mais les premiers dégâts ne surviendraient qu’en octobre 2021. « Dans des systèmes complexes comme ceux-ci, les bugs sont inévitables et compréhensibles », a déclaré Sahar Massachi, un ancien membre de l’équipe d’intégrité civique de Facebook. « Mais que se passe-t-il lorsqu’une plate-forme sociale présente l’un de ces défauts ? Comment le savons-nous même ? Nous avons besoin de transparence pour construire un système de responsabilité durable, pour les aider à découvrir ces problèmes plus rapidement. »