XIAOMI 12 Pro, MI 12 & Mi 12X: Ces nouveaux smartphones arrivent enfin et frappent fort ! (Caractéristiques)

La série 12 de Xiaomi est enfin là et propose des modèles haut de gamme et premium, avec des prix de départ allant de 408 € pour le 12X à 909 € pour le 12 Pro. Les commandes sont disponibles dès aujourd’hui avec une réduction de 100€ jusqu’à demain pour le 12X.

Ces trois nouveaux modèle mises sur la puissance et la performance en choisissant le Snapdragon 8 Gen 1 comme processeur et un appareil photo à trois objectifs de 50 mégapixels, (dans son modèle le plus en vue), pour offrir une qualité cinématographique.

Xiaomi 12 & 12 Pro: Des smartphones au sommet et des fonctionnalités propres à la marques

Le Xiaomi 12 Pro (disponible à partir de 909 €) est le plus avancé des deux nouveaux smartphones, et arrive sur le marché en deux variantes : 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne ou 12 Go+256 Go, tandis que son petit frère, le Xiaomi 12 (à partir de 636 €), aura trois variantes : 8 Go+128 Go, 8 Go+256 Go et 12 Go+256 Go.

Les deux combinés arrivent avec MIUI 13 basé sur Android 12, et sont alimentés par le processeur haut de gamme Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, construit sur un processus à 4 nanomètres, qui améliore le rendu graphique du GPU de 30 % et l’efficacité énergétique de 25 % par rapport à la génération précédente.

Le Xiaomi 12 Pro emploie une batterie de 4 600 mAh qui est complétée par diverses technologies pour prolonger sa durée de vie, comme un gestionnaire intelligent de charge de nuit, ou un système de charge rapide monocellulaire de 120 watts (50 watts sans fil), qui permet de réduire l’épaisseur et la densité.

Le Xiaomi 12, quant à lui, est livré avec une batterie de 4 500mAh avec une charge rapide de 67 watts (50 watts sans fil). Les deux appareils sont dotés d’un système de refroidissement très performant, renforcé par une grande chambre à vapeur et de multiples couches de graphite.

Les Xiaomi 12 et 12 Pro sont tous deux dotés d’un écran AMOLED avec prise en charge de la technologie TrueColor, renforcé par le Corning Gorilla Glass Victus et prenant en charge les technologies Dolby Vision et HDR 10+. Le modèle le plus avancé (Pro) opte pour une taille légèrement supérieure de 6,73 pouces, avec une résolution WQHD+ et AdaptiveSync Pro pour ajuster l’affichage dynamique LTPO entre 1Hz et 120Hz en fonction du contenu. Il atteint une luminosité maximale de 1 500 nits.

L’écran FullHD+ de 6,28 pouces du Xiaomi 12 est l’écran de smartphone le plus coloré de la marque à ce jour, avec plus de 68 milliards de couleurs, selon la société, et 1 100 nits de luminosité maximale. Il offre un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz.

Comme le 12 Pro, le Xiaomi 12 complète la section audio avec SOUND BY Harmon Kardon et Dolby Atmos, même si elle propose un son stéréo contre les quatre haut-parleurs de son grand frère (deux tweeters et deux woofers).

En termes de conception, la société a noté qu’avec une largeur de 69,9 mm, le Xiaomi 12 est juste la bonne taille pour tenir confortablement dans la main et peut être utilisé avec le pouce.

Il est doté d’un corps unibody avec un cadre en aluminium et une courbure à 360 degrés, et est disponible en trois couleurs : violet, bleu et gris, les mêmes couleurs que le modèle 12 Pro.

La série Xiaomi 12 comprend un ensemble de trois appareils photo de qualité professionnelle, avec un objectif grand angle principal de 50 mégapixels (MP), et une capacité d’enregistrement 8K sur les Xiaomi 12 Pro et Xiaomi 12.

Dans le cas du Xiaomi 12 Pro, cet objectif principal est un capteur Sony IMX707 et est accompagné d’un autre objectif ultra grand angle de 50 Mpx et d’un téléobjectif de 50 Mpx. Il utilise une technologie qui combine quatre pixels en un seul pour capturer l’éclairage de 120 % par rapport à la série Xiaomi 11, et utilise un algorithme pour permettre différents effets et options dans une grande variété de scénarios.

Il est également équipé d’une unité de traitement de l’image, qui améliore la fluidité, la qualité, la réponse de l’obturateur et prend en charge plusieurs applications.

Le Xiaomi 12, quant à lui, emploie, aux côtés du grand angle de 50 Mpx (Sony IMX766), un appareil photo ultra grand angle de 13 Mpx et un télémètre de 5 Mpx, qui permet d’enregistrer selon différentes perspectives. La caméra frontale est de 32 mégapixels.

De plus, ce modèle et l’autre proposent Xiaomi ProFocus, qui identifie et suit les objets pour les garder au point et éviter les photos floues ; Ultra Night Video, qui utilise des algorithmes propriétaires pour enregistrer dans des conditions de très faible luminosité pour des photos plus claires ; et One-click AI Cinema, avec des options de montage vidéo, comme les modes Parallel World, Freeze Frame Video et Magic Zoom.

Xiaomi 12X: Un modèle plus accessible

La société a annoncé un troisième appareil pour accompagner les deux modèles phares, le Xiaomi 12X, avec des caractéristiques un peu plus petites. Il est alimenté par un processeur Snapdragon 870, une batterie de 4 500mAh avec 67 watts de charge rapide.

Il dispose également d’un système de triple caméra de 50 mégapixels, de doubles haut-parleurs, d’un écran lumineux avec un pic maximal de 1 100 nits et 68 milliards de couleurs. Il sera disponible à partir de 408 €.

Xiaomi Série 12: Des écran « indiscernable de la perfection »

DisplayMate a publié les résultats de ses tests sur les écrans de la série 12 de Xiaomi et les trois téléphones ont obtenu la note A+. Le 12 et le 12 Pro ont établi ou égalé 15 records d’affichage, dont 7 ont été jugés « visuellement indiscernables de la perfection ». Le 12X n’est pas loin d’égaler ses frères et sœurs plus chers.

Xiaomi étalonne l’écran en usine, de sorte que la série 12 offre une précision parfaite des couleurs et du contraste. Lorsqu’ils sont réglés sur le bon mode, les écrans offrent une couverture sRGB et DCI-P3 parfaite, les modes Vivid et Saturated dépassant les 100 %.

Une chose à noter est que les écrans Xiaomi 12 et 12X peuvent rendre 68 milliards de couleurs – en d’autres termes, ils ont des panneaux 12 bits. En fait, ce sont les premières dalles 12 bits sur les smartphones, pour autant que nous puissions le dire. Vous aurez besoin de séquences encodées avec Dolby Vision pour profiter pleinement des avantages de la couleur 12 bits – c’est une bonne chose que les téléphones soient certifiés Dolby Vision.

À noter que le 12 Pro dispose d’une dalle 10 bits, offrant 1 milliard de couleurs. Côté positif, le Pro est le seul à disposer d’une dalle LTPO, ce qui lui confère des taux de rafraîchissement multiples entre 1 Hz et 120 Hz.

XIAOMI 12 Pro, MI 12 & Mi 12X: Prix et promotion

➡️ Le Xiaomi 12X est disponible à partir de 408 € grâce au coupon sur la page produit (au lieu de 508€) jusqu’à demain !

➡️ Le Xiaomi 12 est disponible à partir de 636 €

➡️ Le Xiaomi 12 Pro est disponible à partir de 909 €

Vous pouvez retrouver la conférence du lancement global de la série 12 de Xiaomi en vidéo ci-dessous :