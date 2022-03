Hogwarts Legacy State of Play: date, heure et comment le regarder en ligne

Hogwarts Legacy est l’un des jeux vidéo les plus attendus aujourd’hui. Après sa présentation officielle en juin 2020, le titre RPG tant attendu basé sur le 19ème siècle de l’univers Harry Potter montrera sa magie dans un State of Play dans la nuit de ce jeudi 17 mars. Si vous avez hâte de voir ce que Warner Bros. Games a à nous montrer sur le projet, y compris une bande-annonce de gameplay complète, continuez à lire : nous vous dirons à quelle heure cela commence, comment et où regarder le streaming en ligne.

Hogwarts Legacy présentera 14 minutes de gameplay dans le State of Play : temps et durée

L’état des lieux de l’héritage de Poudlard commencera à 22h00, heure de la péninsule espagnole ; 15h00 à Mexico. Avalanche Software et Warner Bros. Games nous convoquent pour un total de 20 minutes de présentation. Sur cette durée totale, plus de 14 minutes seront de gameplay du jeu capturé sur PlayStation 5.

Le reste des images sera dirigé par des membres de l’équipe de développement, qui expliqueront ce qui nous attend dans ce RPG passionnant avec une multitude d’options d’exploration et de personnalisation des personnages. Pour voir l’état de jeu de Hogwarts Legacy en direct, connectez-vous simplement à 22h00 (heure de la péninsule) depuis les portails PlayStation Twitch ou YouTube.

Héritage de Poudlard

Hogwarts Legacy nous plongera dans un monde ouvert se déroulant dans l’univers de la saga Harry Potter, uniquement au 19ème siècle. Notre personnage est un sorcier ou une sorcière en herbe. À ses côtés, nous explorerons des lieux passionnants, des animaux fantastiques et personnaliserons ses attributs et ses capacités afin qu’il puisse maîtriser toutes sortes de sorts et de talents. Nous sommes tous invités à l’école de sorcellerie et de sorcellerie de Poudlard. Vont-ils nous donner une date de sortie ?

Hogwarts Legacy est prévu pour 2022 sur les consoles PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.

À quelle heure est l’état des lieux de l’héritage de Poudlard en Espagne et en Amérique latine ?

Espagne (Péninsule et Îles Baléares) : à 22h00

Espagne (îles Canaries) : à 21h00

Argentine : à 18h00

Bolivie : à 17h00

Brésil : à 18h00

Chili : à 18h00

Colombie : à 16h00

Costa Rica : à 15h00

Cuba : à 16h00

Equateur : à 16h00

El Salvador : à 15h00

États-Unis (Washington DC) : à 16h00

États-Unis (PT) : à 14h00

Guatemala : à 15h00

Honduras : à 15h00

Mexique : à 15h00

Nicaragua : à 15h00

Panama : à 16h00

Paraguay : à 18h00

Pérou : à 16h00

Porto Rico : à 17h00

République Dominicaine : à 17h00

Uruguay : à 18h00

Venezuela : à 17h00

Plus d’informations | Playstation