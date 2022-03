DirectStorage sera présenté lors de la présentation de Forspoken à la GDC 2022

Très attendu : les joueurs sur PC se demandent depuis longtemps quand ils verraient des jeux qui utilisent DirectStorage pour tirer pleinement parti des SSD rapides (et coûteux). Nous connaissons maintenant un jeu qui présente la fonctionnalité avant son lancement cet automne.

La semaine prochaine, lors de la Game Developers Conference 2022, l’une des présentations d’AMD couvrira diverses technologies alimentant le prochain jeu en monde ouvert de Square Enix, Forspoken. L’une de ces technologies est DirectStorage, faisant de Forspoken le premier jeu PC confirmé à tirer parti de cette fonctionnalité.

Le développeur Luminous Productions et AMD détailleront comment le jeu utilise FidelityFX Super Resolution (FSR), le ray tracing et d’autres fonctionnalités graphiques. La présentation montrera DirectStorage en action et offrira des conseils sur la façon de l’utiliser dans les futurs jeux.

Récemment retardéForspoken devrait être lancé le 11 octobre sur PlayStation 5 et PC.

Microsoft a publié l’API DirectStorage plus tôt cette semaine, afin que les développeurs puissent commencer à l’implémenter sur les jeux Windows. La fonctionnalité optimise les pipelines d’E / S pour tirer pleinement parti des SSD, offrant aux jeux des temps de reprise et de chargement ultra-rapides similaires à ce que nous voyons dans les titres PS5 et Xbox Series. Bien que les consoles de la génération actuelle utilisent des SSD NVMe pour obtenir ces temps de chargement ainsi que d’autres avantages, sur PC, même les anciens SSD PCIe 3.0 SATA devraient bénéficier de DirectStorage.

Il est possible que nous voyions la prochaine génération de FSR utilisée dans Forspoken à GDC, car la présentation de ce jeu aura lieu quelques heures après la conférence prévue par AMD sur la mise à l’échelle de l’image dans les futurs jeux. AMD devrait annoncer FSR 2.0 très prochainement. Il utilisera la mise à l’échelle temporelle pour obtenir une meilleure qualité d’image par rapport à la mise en œuvre actuelle du FSR tout en améliorant les performances.