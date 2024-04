Date de sortie du Pixel 8a, Caractéristiques, Prix attendu, et plus

Les téléphones de la série Pixel A sont réputés pour offrir les meilleures fonctionnalités Pixel à des prix abordables. Le premier modèle de la série A a été annoncé en 2019, sous le nom de Pixel 3a et Pixel 3a XL. Depuis lors, Google a sorti un nouveau Pixel abordable chaque année. Google a fait du bon travail ces dernières années, notamment avec le Pixel 6a, et le Pixel 7a ne fait pas exception.

Désormais, la société prévoit de sortir le successeur, baptisé le Pixel 8a. Le lancement du Pixel abordable de nouvelle génération est imminent et il apporte de nombreux changements remarquables. Si vous voulez en savoir plus sur le futur Google Pixel 8a, vous êtes au bon endroit.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le futur Pixel 8a, y compris la date de sortie, les spécifications divulguées, les fonctionnalités et plus encore.

Date de sortie du Google Pixel 8a

Google a officiellement confirmé les dates de la conférence annuelle des développeurs de cette année, aka Google I/O 24. L’événement est prévu de se dérouler au siège de Google à Mountain View, en Californie, le 14 mai. Lors de la conférence des développeurs, le géant des moteurs de recherche présentera Android 15, et on s’attend également à ce que le Pixel 8a soit lancé lors de cet événement.

En plus de l’annonce du Pixel 8a, Google pourrait également dévoiler les prochains produits Pixel, y compris la série Pixel 9 et la deuxième génération du Pixel Fold, qui serait baptisée le Pixel 9 Pro Fold. Google a teasé la série Pixel 8 lors de l’événement I/O de l’année dernière, il est donc raisonnable de s’attendre à ce qu’ils fassent de même cette année.

Google pourrait diffuser la bande-annonce de lancement du Pixel 8a d’ici la fin de ce mois-ci ou début mai. Il devrait être disponible après le 14 mai.

Améliorations du Google Pixel 8a

Il y a quelques domaines où nous pourrions voir des améliorations, en commençant par l’écran, tous les rumeurs suggèrent un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité HDR de 1 400 nits sur le Pixel 8a. Un grand bond par rapport à l’écran 90 Hz et 1 000 nits du Pixel 7a. Le rapport hauteur/largeur et la taille de l’écran restent les mêmes que son prédécesseur, le Pixel 8a devrait avoir un écran OLED de 6,1 pouces.

En plus d’un taux de rafraîchissement plus élevé, le smartphone devrait prendre en charge la sortie source DisplayPort, ce qui signifie que vous pourrez connecter un écran externe au Pixel 8a.

En termes de design, le Pixel 8a suivra le langage de design de la série Pixel 8 avec des bords arrondis.

En ce qui concerne les performances, le Pixel 8a sera alimenté par le processeur Tensor G3, qui est le même processeur utilisé dans les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Cela étant dit, nous pourrions également obtenir certaines des fonctionnalités d’intelligence artificielle des téléphones Pixel haut de gamme de l’année dernière.

Le prochain smartphone milieu de gamme de Google devrait être équipé d’une batterie plus grande d’une capacité de 4 500 mAh, une augmentation par rapport aux 4 385 mAh du Pixel 7a.

Fuites concernant le Google Pixel 8a

Tout a commencé l’année dernière avec la liste Geekbench et les photos en direct du smartphone. Les photos réelles du Pixel 8a de couleur Bay Blue ont été partagées par un utilisateur sur la plateforme de médias sociaux X (anciennement Twitter). Ces photos divulguées donnent un meilleur aperçu du prochain milieu de gamme, révélant le design de l’avant et de l’arrière.

Récemment, Google a montré accidentellement le Pixel 8a dans les couleurs Bay Blue et Porcelain dans une publicité Google Fi Wireless, cela a été repéré par certains utilisateurs aux États-Unis sur YouTube.

Il y a quelques jours, un YouTuber, Techdroider, a partagé quelques photos présumées du Pixel 8a avec une finition obsidienne. Cependant, un leaker de smartphones bien connu, Onleaks, a qualifié ces photos d’images modifiées mais ne les a pas qualifiées de fausses. Sur ces photos, nous pouvons clairement voir les bordures du Pixel 8a.

Il y a trois jours, nos amis d’Android Headlines ont partagé des rendus officiels du Pixel 8a dans les quatre couleurs. La fuite révèle toutes les options de couleur du futur Pixel 8a, notamment Bay Blue, Mint, Porcelain et Obsidian.

Caractéristiques du Google Pixel 8a

En ce qui concerne les spécifications du Pixel 8a, il sera équipé de la puce Tensor G3 – la même que celle utilisée sur les duos Pixel 8 de l’année dernière. En ce qui concerne la taille de l’écran selon les fuites, le Pixel 8a sera doté d’un écran OLED FHD+ de 6,1 pouces. Le Pixel 8a sera le premier Pixel de la série A à avoir un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Les options de stockage sur le Pixel 8a seront disponibles en versions 128 Go ou 256 Go avec 8 Go de RAM. Le Pixel 8a sera équipé d’un appareil photo selfie de 13 MP. À l’arrière, le Pixel 8a aura un appareil photo principal de 64 MP et un appareil photo grand angle de 13 MP. Cela reste le même que le Pixel 7a.

Le téléphone devrait avoir un scanner d’empreintes digitales intégré à l’écran. Sous le capot, le téléphone pourrait être équipé d’une batterie de 4 500 mAh. Avec Android 14 préinstallé et une possibilité de 7 ans de mises à jour Android, le Pixel 8a devrait être lancé en mai.

Fuite sur le prix du Google Pixel 8a

Selon la fuite partagée par le magazine allemand, WinFuture, le Pixel 8a coûtera plus cher que son prédécesseur. La fuite suggère un prix de départ de 570 € (environ 605 $) pour la variante 128 Go. Cependant, la variante 256 Go pourrait coûter 630 € (environ 670 $).

Le prix du Pixel 8a semble placer le téléphone dans la catégorie des smartphones milieu de gamme supérieurs au lieu d’être l’appareil Pixel abordable dont parlait toujours Google.