de la NASA "prochaine génération" Le vaisseau spatial à voile solaire est prêt à être lancé pour des tests pratiques

En un mot: La NASA a annoncé qu’elle était prête à lancer en orbite un marin solaire de « nouvelle génération ». L’Advanced Composite Solar Sail System (ACS3) est un satellite nouvellement conçu destiné à tester le déploiement du système de propulsion solaire. L’engin sera lancé depuis la Nouvelle-Zélande à bord de la fusée Electron de Rocket Lab en avril.

L’ACS3 est super compact – de la taille d’un four à micro-ondes. Cependant, il dispose de quatre bômes rétractables qui déploient et maintiennent quatre voiles triangulaires, ce qui donne une forme de losange environ la moitié de la taille d’un court de tennis. Il faut environ 25 minutes pour que les voiles se déploient.

La NASA s’est montrée plutôt vague sur la composition des matériaux composant la nouvelle voile. NanoAvionics a développé les perches en utilisant un nouveau matériau composite de fibre de carbone et de polymères flexibles. Ils sont structurellement plus rigides que les barrages précédents et également plus légers. Il ne décrit pas la composition des voiles, mais il s’agit probablement également d’améliorations par rapport aux conceptions antérieures.

« Sept mètres de flèches déployables peuvent s’enrouler pour prendre une forme qui tient dans votre main », a déclaré Alan Rhodes, ingénieur système en chef d’ACS3. « Nous espérons que les nouvelles technologies vérifiées sur ce vaisseau spatial inspireront d’autres personnes à les utiliser d’une manière que nous n’avions même pas envisagée. »

L’objectif principal de la NASA pour cette mission est de tester les barrages. Ces bras extensibles s’apparentent à un mât de navire et doivent résister à des conditions extrêmes. Une fois que l’ACS3 aura testé avec succès les bômes et déployé la voile, la NASA effectuera plusieurs manœuvres orbitales pour voir dans quelle mesure la voile fonctionne.

Naviguer sur un satellite dans l’espace est similaire à naviguer sur un bateau sur Terre. La principale différence est qu’un bateau dépend des molécules d’air qui poussent les voiles, tandis qu’un marin solaire s’appuie sur des photons pour se propulser. Les voiles de l’ACS3 utilisent la troisième loi du mouvement de Newton pour se diriger. À mesure que les photons rebondissent sur le matériau situé entre les flèches, de légers ajustements angulaires poussent l’engin dans la direction opposée au rebond des photons.

L’ACS3 maintiendra une orbite héliosynchrone à une altitude d’environ 600 milles. La NASA affirme que le satellite sera visible depuis la Terre si les conditions d’éclairage sont « idéales ». C’est-à-dire que tant que vous regardez depuis un emplacement idéal en dessous, la lumière du soleil réfléchie par la voile devrait être aussi brillante que l’étoile Sirius.

Si la mission se déroule bien, ce petit CubeSat pourrait donner lieu à des conceptions avec des voiles aussi grandes qu’un terrain de basket. Les véhicules spatiaux légers pourraient constituer un moyen de transport plus efficace et potentiellement plus rapide vers la Lune, Mars et d’autres endroits de notre système solaire et au-delà.

« Le Soleil continuera à brûler pendant des milliards d’années, nous disposons donc d’une source de propulsion illimitée. Au lieu de lancer d’énormes réservoirs de carburant pour de futures missions, nous pouvons lancer des voiles plus grandes qui utilisent le « carburant » déjà disponible », a déclaré Rhodes. « Nous démontrerons un système qui utilise cette ressource abondante pour franchir les prochaines étapes géantes de l’exploration et de la science. »

