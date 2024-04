Galaxy S22 parmi les téléphones recevant One UI 6.1 et Galaxy AI le mois prochain

La One UI 6.1 de Samsung est une mise à jour majeure avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités équivalentes, voire plus, que la mise à jour One UI 6. En plus des nouvelles fonctionnalités de base, la One UI 6.1 comprend également plusieurs fonctionnalités d’intelligence artificielle pour les téléphones Galaxy éligibles. Le mois dernier, Samsung a publié la One UI 6.1 et les fonctionnalités d’intelligence artificielle Galaxy pour ses téléphones phares de 2023.

D’autres téléphones Galaxy devraient également bientôt bénéficier de la One UI 6.1 et des fonctionnalités d’intelligence artificielle Galaxy. Quelqu’un a récemment partagé une capture d’écran (probablement de l’application Samsung Members) dans la communauté Samsung, et la capture d’écran révèle une mise à jour officielle concernant la mise à jour One UI 6.1 pour d’autres téléphones Galaxy.

D’après les informations partagées dans le forum de la communauté, la mise à jour One UI 6.1 et les fonctionnalités d’intelligence artificielle Galaxy seront disponibles pour les téléphones phares de 2022 début mai. Cela inclut la série Galaxy S22, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 et la série Galaxy Tab S8. Ces appareils recevront des fonctionnalités d’intelligence artificielle similaires à celles du Galaxy S23 FE. Vous pouvez vous attendre à profiter de la fonctionnalité Generative Edit, Live Translate, Summary, Circle to Search, et bien plus encore.

IMG: Samsung Community

La mise à jour One UI 6.1 sera également disponible pour les téléphones phares de 2022, mais avec des fonctionnalités d’intelligence artificielle limitées. Les séries Galaxy S21, Galaxy Z Flip3 et Galaxy Z Fold3 sont également programmées pour recevoir la mise à jour en mai. Cependant, ces appareils ne recevront que les fonctionnalités Circle to Search et Magic Rewrite AI, ainsi que d’autres fonctionnalités standard.

Tous les téléphones Galaxy éligibles recevront les mêmes fonctionnalités sans intelligence artificielle avec la mise à jour One UI 6.1. Même si votre téléphone ne bénéficie pas de toutes les fonctionnalités d’intelligence artificielle, il y aura de nombreuses nouvelles fonctionnalités sans intelligence artificielle à tester. De plus, d’autres téléphones Galaxy devraient recevoir ultérieurement la mise à jour One UI 6.1.

