Où sont les Sanctuaires Élémentaires pour obtenir les Armes Mythiques d’Avatar dans Fortnite

L’événement « Avatar : le dernier maître de l’air » est maintenant disponible dans Fortnite, et a apporté avec lui quatre nouvelles armes mythiques basées sur les quatre pouvoirs élémentaires de la série : Eau, Air, Feu et Terre. Bien qu’il soit possible de trouver ces armes au hasard sur toute la carte, une façon sûre de les obtenir est d’aller dans les nouveaux sanctuaires élémentaires. Voici toutes les informations nécessaires pour obtenir ces puissants objets avec lesquels vous pouvez remporter la fameuse Victoire Royale :

Tous les emplacements des Sanctuaires élémentaires d’Avatar dans Fortnite

Les Sanctuaires élémentaires d’Avatar : le dernier maître de l’air sont de nouveaux emplacements de l’île de Fortnite qui sont apparus à l’occasion de cette nouvelle collaboration. On y trouve des conteneurs contenant les armes mythiques d’Avatar : le Dominio del Agua, le Dominio del Aire, le Dominio del Fuego ou le Dominio de la Tierra. Voici tous leurs emplacements :

Tous les Sanctuaires élémentaires d’Avatar : le dernier maître de l’air dans Fortnite

Comme on peut le voir sur l’image, il y a quatre types de Sanctuaires élémentaires différents : d’eau, d’air, de feu et de terre, et dans chacun d’entre eux, on ne trouvera que l’arme mythique correspondante. Voici à quoi ils ressemblent :

Sanctuaires élémentaires d’Eau, d’Air, de Feu et de Terre

À l’intérieur de chaque Sanctuaire élémentaire, on trouvera des conteneurs contenant les armes mythiques correspondantes :

Nous obtenons une arme mythique d’Avatar en ouvrant un conteneur dans un Sanctuaire élémentaire

Armes mythiques d’Avatar dans Fortnite : ce que chacune fait

Les armes mythiques d’Avatar : le dernier maître de l’air peuvent être obtenues au hasard sur le sol ou dans les coffres de toute l’île, mais la façon sûre de les obtenir est d’aller dans les Sanctuaires élémentaires correspondants. Il y en a quatre au total, et voici ce que fait chacune d’entre elles :

Maîtrise de l’Eau, Maîtrise de l’Air, Maîtrise du Feu et Maîtrise de la Terre Maîtrise de l’eau : utilisez la technique de maîtrise de l’eau glacée pour lancer des projectiles tranchants sur les adversaires. Vous accordez également une guérison passive dans l’eau.

: utilisez la technique de maîtrise de l’eau glacée pour lancer des projectiles tranchants sur les adversaires. Vous accordez également une guérison passive dans l’eau. Maîtrise de l’Air : manipulez l’air autour de vous pour améliorer votre mobilité. Utilisez la technique du tourbillon aérien pour parcourir de grandes distances ou celle du saut aérien pour votre hélice vers le haut, même si les joueurs sont à proximité.

: manipulez l’air autour de vous pour améliorer votre mobilité. Utilisez la technique du tourbillon aérien pour parcourir de grandes distances ou celle du saut aérien pour votre hélice vers le haut, même si les joueurs sont à proximité. Dominion of Fire : attaquez les flammes avec les arcs brûlants ou descendez dans le ciel avec un coup de pied de feu.

: attaquez les flammes avec les arcs brûlants ou descendez dans le ciel avec un coup de pied de feu. Dominion of the Earth : lancez des morceaux de terre sur l’ennemi ou invoquez une barrière défensive autour de vous.

Nous attaquons un joueur ennemi en utilisant le Domaine du Feu.

Toutes ces armes mythiques ont des munitions illimitées, mais doivent être rechargées comme une arme à feu après une utilisation prolongée.

