Google Photos déploie des outils d’édition IA pour tous les utilisateurs

La récente annonce de Google concerne certaines fonctionnalités populaires d’édition AI disponibles sur Google Photos. Google a annoncé qu’il allait étendre les fonctionnalités d’édition AI de Google Photos à tous les utilisateurs sans frais d’abonnement. Ces fonctionnalités seront déployées pour les utilisateurs de Google Photos à partir du 15 mai.

L’annonce de Google comprend la liste des fonctionnalités dont les utilisateurs peuvent profiter gratuitement sur Google Photos. La liste comprend Magic Eraser, Photo Unblur, Portrait Light, et plus encore. Google a introduit Magic Eraser l’année dernière avec la série Pixel 8. Il s’agit d’une fonctionnalité assez intéressante qui permet diverses actions d’édition telles que le repositionnement des sujets, l’amélioration de la couleur du ciel et bien d’autres actions similaires.

Photo Unblur et Portrait Light sont également de bonnes fonctionnalités d’édition, et leurs noms révèlent déjà leur utilité. Et à partir du 15 mai, tous les utilisateurs de Google Photos pourront profiter de ces fonctionnalités gratuitement, à condition d’avoir un appareil éligible. La veille, le 14 mai, Google prévoit de tenir sa conférence annuelle des développeurs.

Il y a quelques limitations quant à l’utilisation de Magic Eraser. Les utilisateurs d’Android et d’iOS ne pourront enregistrer que 10 modifications magiques par mois. Pour obtenir des enregistrements illimités, les utilisateurs doivent posséder un téléphone Pixel ou souscrire au plan Google One qui comprend un stockage de 2 To ou plus.

En termes d’éligibilité, votre appareil doit fonctionner sous Android 8 et plus récent, ou iOS 15 et plus récent. En plus des exigences du système d’exploitation, votre appareil doit également disposer d’au moins 3 Go de RAM. Si vous avez un Chromebook, il doit s’agir d’un Chromebook Plus fonctionnant sous ChromeOS 118 ou plus récent.

Désormais, étant donné que ce ne sont pas des exigences élevées, la plupart des utilisateurs pourront profiter des fonctionnalités d'édition AI sur l'application Google Photos sur leurs appareils.