Ce que dit l’étude qui lie le vieillissement accéléré à l’augmentation des cancers chez les jeunes.

De nouvelles indications sur les causes de l’augmentation inquiétante des cancers chez les jeunes proviennent d’une nouvelle étude de l’Université de Washington à St. Louis, présentée lors du congrès annuel de l’American Association for Cancer Research (AACR). Selon cette étude, qui a évalué l’âge biologique de près de 150 000 personnes, les générations les plus jeunes semblent vieillir plus rapidement que la normale, avec un impact potentiel sur l’apparition de cancers à début précoce, c’est-à-dire diagnostiqués avant l’âge de 50 ans.

Les résultats de l’étude, qui n’ont pas encore été publiés dans une revue scientifique soumise à le test par les pairs, suggèrent que l’augmentation de l’âge biologique, qui peut être influencée par des facteurs tels que l’alimentation, l’activité physique, le stress et l’environnement, est associée à une incidence plus élevée de cancers chez les personnes de moins de 50 ans. Cela offre une nouvelle perspective sur ce qui pourrait être à l’origine de l’augmentation des cas de cancer chez les jeunes.

L’augmentation des cas de cancer chez les jeunes et le vieillissement accéléré

L’augmentation des cas de cancer chez les jeunes est une réalité de plus en plus solide, documentée par plusieurs études. Une récente étude de l’American Cancer Society (ACS) a mis en évidence une augmentation de 1 à 2 % par an des diagnostics de cancers du col de l’utérus et du côlon-rectum chez les personnes de moins de 50 ans aux États-Unis. Une autre étude récente a révélé que l’incidence de 29 cancers à début précoce a augmenté d’environ 79 % à l’échelle mondiale au cours des trois dernières décennies, avec une augmentation de près de 28 % des passage pendant la même période.

La cause de cette augmentation n’a pas encore été définitivement expliquée, mais de nombreux experts pensent qu’elle peut refléter une combinaison de facteurs individuels tels que les changements dans l’alimentation et le mode de vie, ainsi que des facteurs environnementaux tels qu’une plus grande exposition à la pollution de l’air, du sol et de l’eau. Une nouvelle étude suggère maintenant que le vieillissement accéléré observé chez les générations les plus jeunes peut augmenter le risque de développer un cancer.

Plus précisément, l’équipe de recherche dirigée par Ruiyi Tian ​​du laboratoire du professeur Yin Cao de la Washington University School of Medicine de St. Louis a examiné les données de santé de 148 724 personnes contenues dans la base de données de l’UK Biobank. Ils ont constaté que les personnes nées à partir de 1965 ont une probabilité de vieillissement accéléré de 17% supérieure à celle des personnes nées entre 1950 et 1954.

Cette augmentation de l’âge biologique, évaluée sur la base de neuf biomarqueurs présents dans le sang, a été ensuite examinée par communiqué au risque de cancers à début précoce. Les chercheurs ont constaté qu' »chaque augmentation de l’écart-type de vieillissement accéléré était associée à une augmentation de 42% du risque de cancer du poumon à début précoce, à une augmentation de 22% du risque de cancer gastro-intestinal à début précoce et à une augmentation de 36% du risque de cancer de l’utérus à début précoce. »

Bien que l’étude se soit limitée aux personnes résidant au Royaume-Unis, ce qui pourrait réduire la généralisation des résultats, elle fournit « une nouvelle perspective sur l’étiologie commune des cancers à début précoce », selon le Dr Tian. « Si ces résultats sont confirmés, ils suggèrent que les interventions visant à ralentir le vieillissement biologique pourraient être une nouvelle voie de prévention du cancer, et les efforts de dépistage chez les sujets plus jeunes présentant des signes de vieillissement accéléré pourraient aider à détecter précocement les cancers ».