Google ouvre à tous les outils avancés d’édition d’images de Pixel

Même si Google crée des outils de retouche d’image uniques, il en réserve un grand nombre pour ses smartphones Pixel. Ceux-ci sont donc restreints et ne peuvent être utilisés que sur abonnement, même dans le navigateur. Cela change à partir de maintenant, avec Google ouvrant à tout le monde l’accès aux outils avancés d’édition d’images du Pixel. Mais attention, il existe une condition cachée.

Google propose à tous des outils avancés

C’est une excellente nouvelle pour tous ceux qui souhaitent utiliser les outils de retouche d’images de Google Photos. Ceux-ci apportent, aussi bien dans le navigateur que sur les smartphones Pixel, l’accès à des outils dédiés à l’amélioration des photos. Ceux-ci deviennent accessibles à tous pour pouvoir les explorer pleinement.

Ce sera à partir du 15 mai 2024 que Magic Editor sera disponible sur Android et iOS pour davantage d’utilisateurs de Google Photos. Cela vous aidera à effectuer des modifications complexes de manière intuitive, en profitant de l’IA générative et de toutes les fonctionnalités que le géant de la recherche a créées pour ses smartphones.





À partir du 15 mai 2024 également, Google proposera gratuitement d’autres fonctionnalités d’édition de Google Photos :

Gomme Magique

Défocalisation

Suggestions de ciel

Couleur pop

Effet HDR pour les photos et vidéos

Portrait flou

Lumière de portrait Ajouter des fonctionnalités Lumière/Équilibre de la lumière dans l’outil Portrait Light

Photos cinématographiques

Styles dans l’éditeur de collages

Effets vidéo

Ces fonctionnalités, dont Magic Editor, seront déployées dans les mois à venir sur les appareils répondant aux exigences minimales.





Méthodes avancées pour modifier des images Pixel

Les utilisateurs de Google Photos qui répondent à la configuration minimale requise peuvent utiliser Magic Editor sur Android et iOS avec accès pour enregistrer 10 images par mois. Après ces 10 enregistrements, vous devrez passer à un forfait Google One Premium de 2 To ou supérieur, ou être un utilisateur Pixel pour continuer à enregistrer les modifications effectuées à l’aide de Magic Editor.

Google ouvre ainsi ses outils, quoique de manière limitée, à tous les utilisateurs. Ils auront accès à un ensemble d’options qui transformeront complètement les images qu’ils capturent, les rendant vraiment uniques.