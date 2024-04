Les APU AMD de nouvelle génération sacrifieraient un cache plus grand pour les puces IA

Pourquoi est-ce important: Alors que les fabricants de puces se lancent dans une transition généralisée vers une IA générative traitée localement, certains utilisateurs s’interrogent encore sur la nécessité de cette technologie. Les NPU sont devenues un nouveau mot à la mode alors que les fournisseurs de hardware tentent d’introduire le concept de « PC IA », mais leur arrivée suscite des spéculations sur la question de savoir si le précieux espace de puce qu’ils occupent aurait pu être alloué à des fins plus avantageuses.

Selon les membres des forums Anandtech, AMD a considérablement réduit la taille du cache pour accueillir de grandes puces IA sur le prochain hardware Strix Point. Si les rapports s’avèrent exacts, cela suggérerait qu’AMD et d’autres fournisseurs de processeurs parient considérablement sur une tendance qui n’a pas encore été prouvée.

L’utilisateur « uzzi38 » a affirmé qu’AMD avait initialement prévu d’équiper les APU Strix Point d’un cache au niveau du système, ce qui aurait considérablement amélioré les performances du processeur et des iGPU (graphiques intégrés). Cependant, ce plan a été remplacé par l’accent mis sur les unités de traitement neuronal (NPU) améliorées, qui sont positionnées comme la caractéristique centrale de la nouvelle vague de PC améliorés par l’IA.

Un autre membre du forum, « adroc_thhurston », a ajouté que Strix Point était initialement prévu pour disposer de 16 Mo de cache MALL.

Intel, AMD et Qualcomm font fortement la promotion de l’IA en tant que fonctionnalité intégrante de leurs prochaines générations de processeurs. Ils prévoient d’exploiter les unités de traitement neuronal (NPU) pour traiter localement les charges de travail d’IA génératives, tâches généralement gérées par des services cloud comme ChatGPT.

Intel a pris la tête de cette tendance avec le lancement de Meteor Lake à la fin de l’année dernière. Il vise à améliorer les performances du NPU avec les versions ultérieures telles que Arrow Lake, Lunar Lake et Panther Lake. Le Strix Point d’AMD devrait également améliorer ses processeurs Zen 5 et ses puces graphiques RDNA 3.5 avec des capacités d’IA accrues lors de son lancement plus tard cette année. Ces fabricants de puces s’alignent sur l’initiative de Microsoft pour les PC alimentés par l’IA, qui comprend des exigences relatives à une clé AI dédiée et à des NPU capables d’atteindre au moins 40 TOP.

Cependant, les fabricants de hardware informatique et les développeurs de logiciels n’ont pas encore pleinement exploré les avantages que l’IA générative peut apporter aux utilisateurs finaux. Bien que la génération de texte et d’images soit actuellement les principales applications, elles font l’objet de controverses concernant les problèmes de droits d’auteur et de fiabilité. Microsoft envisage l’IA générative révolutionner les interactions des utilisateurs avec Windows en automatisant des tâches telles que la récupération de fichiers ou l’ajustement des paramètres, mais ces concepts n’ont pas encore été testés.

De nombreux participants au fil de discussion Anandtech considèrent l’IA générative comme une bulle potentielle qui pourrait avoir un impact négatif sur les PC IA et plusieurs générations de SoC si elle éclatait. Si la technologie ne parvient pas à attirer les utilisateurs grand public, elle pourrait laisser de nombreux produits équipés de NPU d’une utilité limitée.

