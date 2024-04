11 choses à considérer avant l’achat d’une Smart TV

Que vous prévoyiez de passer d’un téléviseur classique ou que vous souhaitiez simplement mettre à niveau votre smart TV, il est difficile pour la plupart d’entre nous de faire de gros achats, surtout lorsque nous ne sommes pas très branchés sur la technologie. Ne vous inquiétez pas; aujourd’hui, nous discuterons de quelques points importants à prendre en compte avant d’acheter une Smart TV.

Les Smart TV sont devenues très populaires ces dernières années, offrant des fonctionnalités que les téléviseurs traditionnels ne pouvaient qu’imaginer.

Mais si vous ne comprenez pas très bien ces appareils, vous finirez par acheter une smart TV qui ne correspond pas à vos attentes. Nous avons inclus dans cet article certains points que vous devriez prendre en compte avant d’acheter une télévision.

Qu’est-ce qu’une Smart TV?

Une Smart TV possède un système d’exploitation qui vous permet d’accéder à du contenu en streaming sans brancher un appareil externe. Les utilisateurs peuvent également synchroniser leur smart TV avec leur téléphone, leur tablette et leur ordinateur portable pour accéder aux médias ou profiter de leur contenu sur un écran plus grand.

En termes simples, une smart TV est un téléviseur traditionnel doté d’Internet intégré et de fonctionnalités interactives Web 2.0 qui vous permettent de naviguer sur Internet, diffuser de la musique et des vidéos, jouer à des jeux, et bien d’autres choses encore.

Points à prendre en compte avant d’acheter une smart TV

Désormais que vous savez exactement ce qu’est une smart TV, vous vous demandez peut-être ce que vous devriez prendre en compte avant d’en acheter une. Voici quelques choses que vous pouvez considérer:

Taille de l’écran

La taille idéale de la télévision varie d’un utilisateur à l’autre en fonction de leur budget et de l’espace où ils souhaitent la placer. Le prix d’un téléviseur augmente avec la taille de l’écran. Pour les mêmes caractéristiques, un grand écran est parfait pour une grande pièce, et un écran de petite taille est parfait pour un petit espace.

Résolution de l’écran

La résolution est une autre chose à prendre en compte avant d’acheter une smart TV. Gardez à l’esprit que plus la résolution est élevée, meilleure est la qualité d’image que vous obtiendrez. La plupart des téléviseurs disponibles sur le marché ont des résolutions de 720p, 1080p, 4K et 8K.

La résolution haute définition, qu’il s’agisse de 720 pixels (HD) ou de 1080 pixels (FHD), est la plus courante pour la plupart des téléviseurs. Ils sont corrects; ils ne vous ruineront pas non plus.

Désormais, le 4K est quelque chose que vous pouvez acheter si vous voulez dépenser plus, car il vous offrira une meilleure qualité d’image. De plus, de nombreux services de streaming proposent aujourd’hui du contenu en 4K, vous pouvez donc en profiter.

Le 8K est encore nouveau sur le marché des téléviseurs, et il n’y a que quelques options disponibles avec un prix élevé. Si votre budget le permet, vous pouvez en acheter un et rendre votre téléviseur résistant à l’avenir.

Type d’écran

Vous connaissez certainement le LED ou le LCD, car les propriétaires de boutiques ou les détaillants vendent des téléviseurs en faisant référence à l’affichage LED ou LCD de la smart TV. Mais que cela signifie-t-il? LCD fait référence à un écran à cristaux liquides qui utilise un rétroéclairage derrière le panneau pour créer une image.

Les fabricants passent maintenant de liquée leurs téléviseurs comme LCD à LED, OLED et QLED. Cependant, ils sont tous des types de téléviseurs LCD. LED signifie diode électroluminescente. Les téléviseurs LED utilisent des diodes pour éclairer le panneau.

QLED signifie diode électroluminescente à points quantiques. La seule différence entre cette technologie et les LED est que des points quantiques sont utilisés au lieu de LED conventionnelles. Ces petits points offrent une image plus lumineuse que les LED standard.

Le terme OLED fait référence à une diode électroluminescente organique. Elle crée également une image en utilisant de petits points appelés sous-pixels. Cependant, contrairement au QLED, chaque sous-pixel génère sa propre lumière de manière indépendante plutôt que de s’appuyer sur les sous-pixels environnants, ce qui vous offre des visuels plus nets et plus lumineux avec des angles de vision plus larges.

Les écrans OLED offrent des rapports de contraste plus élevés par rapport aux LED ou aux QLED. En termes de prix, les téléviseurs OLED sont parmi les plus chers sur le marché. Ensuite, vous avez le QLED, puis le LED, puis le LCD. Si vous choisissez OLED, assurez-vous de suivre les conseils pour éviter la rétention d’image.

Taux de rafraîchissement

Le taux de rafraîchissement est mesuré en hertz (Hz), ce qui indique le nombre de fois où le téléviseur affiche une image en une seconde. Par exemple, si le téléviseur a un écran de 45 Hz, cela signifie que l’écran de téléviseur se rafraîchit à 45 images par seconde.

Plus le taux de rafraîchissement est élevé, plus le mouvement à l’écran sera fluide. Un taux de rafraîchissement élevé est idéal pour regarder des sports ou jouer à des jeux. Cependant, la plupart des téléviseurs LED sont limités à 60 Hz, donc si vous en cherchez un plus élevé, cherchez plutôt des téléviseurs QLED ou OLED, car ils offrent un taux de rafraîchissement de 90 Hz, 100 Hz ou même plus élevé.

Mais cela ne signifie pas que les téléviseurs LED n’ont pas un taux de rafraîchissement plus élevé; des marques comme LG, Sony, Samsung et autres proposent maintenant même des taux de rafraîchissement de 75 Hz ou encore plus élevés avec leurs téléviseurs LED.

Son

Si vous voulez vous fier aux haut-parleurs internes du téléviseur, le son est une autre chose à prendre en compte avant d’acheter une smart TV. Pour une meilleure qualité audio, optez pour un téléviseur doté de Dolby Audio ou de Dolby Atmos. Cependant, même après avoir dépensé beaucoup d’argent pour le téléviseur, si vous n’obtenez toujours pas un son de qualité, vous n’avez pas d’autre choix que d’investir de l’argent dans une barre de son.

Applications

Comme nous l’avons mentionné précédemment, vous pouvez accéder au contenu en streaming sans aucun appareil externe; par conséquent, une autre chose à prendre en compte est de savoir si le téléviseur dispose de toutes les applications populaires ou non.

Presque tous les smart TVs ont certaines applications préinstallées, et les téléviseurs les plus populaires ont leurs propres stores d’applications à partir desquels vous pouvez télécharger des applications. Par exemple, Samsung a le Samsung Smart Hub, et LG a le LG Content Store, à partir desquels vous pouvez trouver et installer des applications. Les téléviseurs Android sont livrés avec la plus grande collection d’applications.

Avant d’acheter une smart TV, vérifiez les applications installées et disponibles sur le store d’applications.

Connectivité

Même si tous les smart TVs ont des ports importants comme HDMI, USB, etc., vous devez vérifier si le téléviseur dispose d’au moins un port HDMI de dernière génération pour connecter des appareils de streaming ou des consoles. Les anciens HDMI ne prennent pas en charge certains écrans et appareils, ou n’affichent l’écran qu’à un taux de rafraîchissement et une résolution limités.

En plus de cela, vous devez également vérifier les ports USB, pour connecter des accessoires et des lecteurs. Vérifiez et assurez-vous qu’il dispose d’un certain nombre de ports différents pour connecter différents appareils, comme plusieurs ports HDMI, des ports USB et des sorties audio pour connecter différents appareils tels que des consoles de jeux, des lecteurs Blu-ray ou des barres de son.

De plus, assurez-vous qu’il dispose de capacités Wi-Fi et Bluetooth pour une connectivité sans fil.

Système d’exploitation

Le système d’exploitation est un autre élément à prendre en compte lors de l’achat d’un nouveau smart TV.

Le système d’exploitation impacte non seulement l’expérience utilisateur, mais joue également un rôle important dans l’installation des applications.

Si le téléviseur est alimenté par Google TV, vous aurez une plus grande variété d’applications à installer que les autres téléviseurs, comme le WebOS de LG, le Tizen de Samsung, etc.

Cependant, vous pouvez contourner cet obstacle en utilisant la clé de streaming Roku, la clé Google TV ou d’autres appareils, mais vous devrez alors dépenser plus d’argent pour ces dispositifs.

Expérience logicielle

L’expérience logicielle est un autre élément important que vous devez prendre en compte avant d’acheter une smart TV. Cela peut avoir un impact sur votre plaisir et votre facilité d’utilisation.

Pour vous donner une idée, une interface logicielle bien conçue peut rendre la navigation dans les applications et les paramètres sans effort, tandis qu’une interface mal conçue peut entraîner de la frustration et de la mécontentement.

Avant d’acheter un téléviseur, renseignez-vous sur le système d’exploitation du smart TV. Les systèmes d’exploitation populaires tels qu’Android TV, WebOS, Fire TV et Tizen offrent une interface conviviale et permettent d’installer une large gamme d’applications.

Vous pouvez également consulter les avis d’autres utilisateurs sur différents sites de médias sociaux et forums. Rendez-vous dans un store si possible pour découvrir l’interface logicielle du smart TV.

Prix

La chose la plus importante à prendre en compte après avoir sélectionné toutes les fonctionnalités, comme la taille, la résolution, le taux de rafraîchissement, le type d’affichage, et autres, est son prix.

Si vous avez un budget serré, vous devriez faire des compromis sur le système d’exploitation et l’expérience logicielle. Pourquoi? Parce que vous pouvez acheter une clé TV à tout moment pour changer votre système d’exploitation et votre logiciel, mais changer l’affichage et le matériel nécessite d’acheter un nouveau téléviseur.

Mais si vous n’avez aucune restriction de prix, vous pouvez opter pour toutes les fonctionnalités haut de gamme.

De plus, si vous optez pour des marques populaires comme Samsung, Sony, LG et autres, vous devrez dépenser plus, tandis que si vous souhaitez les mêmes caractéristiques à un prix inférieur, vous pouvez opter pour des marques comme Insignia, Hisense, Vizio et autres. Ici, vous devez prendre en considération le service offert par la marque choisie dans votre région.

Garantie

Alors que la plupart des smart TVs offrent une garantie d’au moins un an, vous pouvez étendre la garantie en payant d’avance. L’extension de garantie a beaucoup plus de sens lorsque vous dépensez une bonne somme d’argent pour le nouveau téléviseur. Vous pouvez ignorer l’extension pour les téléviseurs de gamme inférieure.

Laissez-moi partager un incident récent impliquant un membre de mon équipe, Haneet. Un problème mineur avec le transformateur près de son domicile a causé des fluctuations de tension, entraînant des problèmes avec la carte mère de sa smart TV qui était complètement hors service lorsqu’elle a été examinée par l’équipe de support de l’entreprise.

Heureusement, le téléviseur était encore sous période de garantie prolongée, donc l’entreprise a remplacé la carte mère entièrement gratuitement, ce qui aurait sinon coûté presque la moitié du prix du téléviseur.

Pour conclure

Ce sont donc quelques-uns des points importants que vous devriez prendre en compte lors de l’achat d’une smart TV. Si vous avez choisi un téléviseur excellent dans toutes les fonctionnalités, sauf la disponibilité des applications, vous pouvez opter pour Chromecast, Firestick ou un autre appareil de streaming pour les obtenir toutes sur votre téléviseur.

Si vous avez des questions relatives à l’article, faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.