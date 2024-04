Quel est l’appareil mobile Apple le plus puissant du marché ? Antutu découvert

Bien que ce ne soit pas quelque chose de normal et de récurrent, Antutu examine également les appareils Apple et évalue leurs performances. Essayez de trouver le plus puissant dans la liste disponible, en regardant l’iPhone et l’iPad dans leurs modèles. Le dernier résultat est maintenant apparu et montre clairement quel appareil mobile Apple est le plus puissant.

L’iPad domine parmi les plus puissants d’Apple

Comme dans l’univers Android, dans le cas des appareils Apple, Antutu peut mesurer les performances en plusieurs points. De cette façon, ils peuvent identifier les plus puissants et les plus performants dans l’ensemble, avec des scores clairs qui peuvent ensuite être placés dans une liste à des fins de comparaison.

Les données les plus récentes ont cependant été publiées par Antutu, comparant directement la dernière famille d’iPhone à l’ensemble de la proposition iPad. Bien entendu, des modèles plus anciens figurent également sur cette liste, quoique dans des positions moins visibles.

Comme on peut le constater, l’iPad domine clairement cette liste. En haut, nous avons l’iPad Pro 6 (12,9 pouces) avec le SoC M2 d’Apple et 8 Go + 256 Go. En dessous de cette proposition, et par ordre décroissant, nous avons l’iPad Pro 4, le 3 et seulement ensuite l’iPad Pro 5. Le top 5 se termine avec l’iPad Air 5, avec le SoC M1 et 8 Go + 256 Go.

Antutu place l’iPhone le plus puissant au milieu

Ce n’est qu’à partir de cette position que nous trouvons le premier iPhone de cette liste, très loin des propositions iPad. Le plus puissant est, fait intéressant, l’iPhone 15 Pro, avec le SoC A17 Pro et 8 Go + 256 Go. le modèle Pro Max n’arrive que plus tard et avec moins de points obtenus en moyenne.

Après ces 2 modèles, Apple place les 2 prochains modèles d’iPhone 14, les Pro et Pro Max, avec SoC A16 Bionic et 6 Go + 256 Go. Pour terminer la liste et clôturer le top 10, nous avons un autre iPhone 15, cette fois l’un des modèles les plus basiques, le Plus, avec le SoC A16 Bionic et 6 Go + 128 Go.

La répartition des équipements Apple sur cette liste est curieuse. La domination de l’iPad et du SoC M2 est claire, descendant ensuite vers des propositions plus anciennes. L’iPhone, produit emblématique de l’entreprise, n’entre dans la liste qu’en position 5, plaçant les modèles les plus récents en tête.