On parle depuis longtemps de la possibilité que Google lance un nouveau réseau pour retrouver plus efficacement ses appareils. Cela a été le résultat de nombreuses rumeurs, mais maintenant tout semble enfin résolu. Google a révélé qu’il lancerait le nouveau réseau Find My Device dans les prochains jours.

Bien que la possibilité de retrouver les appareils Android perdus soit désormais disponible, cela dépend toujours de l’envoi des coordonnées à Google. Celui-ci présentera ensuite les données sur une carte et aidera ainsi les utilisateurs à retrouver ce qu’ils ont perdu.

Le changement qui s’opère actuellement est une évolution importante de ce réseau Find My Device. Vous pourrez désormais travailler avec beaucoup plus d’appareils et, surtout, vous pourrez trouver n’importe lequel d’entre eux de manière étendue, sans envoyer de données directement à Google et même avec les appareils déconnectés du réseau.

D’ici quelques jours, ce réseau atteindra les utilisateurs et sera annoncé par Google. C’est le géant de la recherche lui-même qui l’a révélé dans un e-mail qu’il envoie à un groupe d’utilisateurs. Dans ce message, ils commencent par décrire en détail ce que sera le réseau Find My Device.

La chose la plus intéressante est la suite du message. Il révèle que « d’ici 3 jours », le nouveau réseau arrivera avec une alerte sur les appareils des utilisateurs. Compte tenu de la date du message, tout devrait se passer le dimanche 7 avril ou, plus probablement, le lundi suivant, le 8 avril.

Vous recevrez une notification sur vos appareils Android lorsque cette fonctionnalité sera activée dans les trois jours. En attendant, vous pouvez annuler le réseau via Find My Device sur le Web.

C’est une excellente nouvelle pour les utilisateurs d’Android. Il s’agit d’une évolution importante pour la détection des appareils, créant un réseau de localisation partagé qui dépend également d’autres appareils, dans une symbiose naturelle et totalement sûre.