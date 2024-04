Plus de sécurité de la part de Google ? Vous pouvez maintenant importer vos mots de passe sur Android

Le gestionnaire de mots de passe de Google est l’un de ses principaux atouts, notamment parce qu’il garantit aux utilisateurs d’avoir leurs données d’accès aux sites Web n’importe où. Celui-ci a reçu de nombreuses améliorations dans le domaine de la sécurité et a désormais quelque chose de nouveau. Les mots de passe peuvent désormais être importés sur Android.

Tous ceux qui utilisent l’écosystème Google savent à quel point il est simple d’accéder aux données d’accès aux sites et services Internet. Ces informations sont ensuite partagées entre toutes les applications et services ayant accès à ce gestionnaire de mots de passe, de manière simple et rapide.

Pour élargir encore cette offre, Google a lancé une récente mise à jour, qui apporte du nouveau. Nous parlons de la possibilité d’importer les mots de passe de n’importe quel utilisateur ou navigateur sur Android, directement au sein de ce système et de manière très simple et rapide.

Comme on peut le voir dans la liste des nouveautés du mois de mars pour le service Google Play, cette nouvelle fonctionnalité est accessible. Un fichier CSV avec la liste des sites et des mots de passe suffira à Android pour recevoir cette liste et l’intégrer à ce qui est déjà accessible pour ce compte utilisateur.

Fait intéressant, cette fonctionnalité complète une autre importante qui permet aux utilisateurs d’exporter leurs mots de passe. Comme dans ce cas, c’est également via Chrome que l’utilisateur démarre le processus d’importation de ses mots de passe. Accédez ensuite simplement au site Web de gestion de compte et à cette option.

Ce procédé simplifie la gestion des mots de passe sur Android, qui nécessite désormais un PC ou autre type d’ordinateur. Tout peut être fait sur votre smartphone, en exportant les données de n’importe quelle application ou gestionnaire de mots de passe, puis en les important dans les systèmes Google.

Cette étape montre à quel point Google accorde une attention constante à son gestionnaire de mots de passe, pas seulement pour résoudre les problèmes. Il apporte également de nouvelles fonctionnalités qui améliorent cette proposition, que ce soit sur Android, Chrome ou n’importe quel système.