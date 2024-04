Samsung dépasse Apple et redevient la marque qui vend le plus de smartphones sur la planète

2023 a été une année importante pour Apple et l’iPhone. La marque a réussi à dominer à nouveau le marché des smartphones, reléguant Samsung à la deuxième place du top des marques. Désormais, quelques mois après ce changement, Samsung a repris sa place et redevient la marque qui vend le plus de smartphones sur la planète.

Samsung dépasse Apple et vend plus de smartphones

Après 5 mois où il était en position secondaire, Samsung aura changé le marché et commencé à dominer le monde des smartphones. Ce sont les données les plus récentes et montrent que l’entreprise sud-coréenne prend à nouveau la tête, position qu’elle occupe depuis 13 ans.

Les bons résultats obtenus par l’iPhone ne semblent pas avoir suffi à surpasser la série Galaxy S24 de Samsung. C’est l’un des modèles les plus réussis de la société sud-coréenne ces dernières années et en février, il aura grandi, avec les autres modèles que la marque vend sur différents marchés.

Selon le dernier rapport de Counterpoint, Samsung a vendu 19,69 millions de smartphones à travers la planète au cours du dernier mois de février. Ces chiffres ont propulsé l’entreprise à la première place du classement mondial, atteignant une part de 20 % des ventes totales.

L’IA du Galaxy S24 bat l’offre iPhone

Les bons résultats de Samsung s’étendent également à l’Europe et aux USA. Sur le vieux continent, Samsung a atteint une part de 34%, et aux États-Unis, l’amélioration a été plus importante, avec une augmentation de 16 points de pourcentage, pour atteindre 36%. En termes de comparaison, Apple, à son tour, chute à la deuxième place du classement mondial, avec 17,41 millions d’iPhone vendus et 18 % de part de marché.

Les analystes estiment que les bons résultats obtenus par le Galaxy S24 ont beaucoup à voir avec la croissance que l’entreprise a connue tout au long du mois de février. Au total, 6,53 millions d’unités de cette nouvelle série Samsung ont été vendues tout au long du mois, et plus de la moitié des smartphones vendus aux États-Unis en février appartenaient à la série Galaxy S24.

Ils affirment également que les nouvelles fonctions basées sur l’intelligence artificielle de Samsung constituent une incitation pour les consommateurs, qui les préfèrent à l’iPhone. Reste toutefois à savoir combien de temps ils en garderont le contrôle. Apple disposera de nouveaux équipements en septembre et pourra montrer de nouvelles évolutions dans le domaine de l’IA, et le créateur du Galaxy S24 devrait en profiter pour réaliser des ventes d’ici là.