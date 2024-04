Toutes les astuces pour obtenir un maximum de Stockage gratuit sur votre iPhone ou Android

L’astuce du jour est une combinaison de plusieurs services, avec un réaménagement des options que l’on peut avoir dans plusieurs applications gratuites disponibles sur le marché. Nous allons donc utiliser des comptes Gmail, un service qui vous offre 1 To gratuitement et quelques autres bonnes pratiques pour ne pas manquer d’espace de stockage !

L’exercice est réalisé pour iPhone, mais fonctionne de la même manière sur les appareils Android. L’idée est d’avoir un espace dans le cloud qui sert de sauvegarde pour nos données, photos, etc. Bien entendu, le principe n’est pas de dépenser « un centime ».

Stockage : avoir plusieurs comptes Gmail

L’idée est que nous puissions être intelligents dans la gestion des différents services que Google met à notre disposition. Nous avons Google Drive pour gérer nos documents. Nous avons Google Photos pour gérer nos images. Faisons donc ce qui suit :

Si vous ne l’avez pas déjà fait, téléchargez l’application Google Drive et Google Photos ;

Ouvrez un compte Gmail comme joao.documentos@gmail.com ;

; Ouvrez un compte Gmail comme joão.fotos@gmail.com ;

; Ouvrez un compte Gmail comme joao.mail@gmail.com (il s’agit peut-être déjà de votre compte Gmail).

Vous pouvez mettre le même mot de passe, fort et clair, sur tous les services, ou vous pouvez leur donner une légère touche pour chaque service. Mais c’est important, n’oubliez pas vos mots de passe. Sur iOS, vous pouvez tout ajouter au trousseau.

Note: Tous ces comptes auront votre compte Gmail principal comme compte de récupération, par exemple. Ainsi, si jamais vous oubliez votre mot de passe, vous disposez du principal qui peut les récupérer.

Gérez chaque application avec vos 15 Go gratuits

Maintenant, ouvrez chacune des applications, telles que Google Drive, Google Photos et Gmail, en ajoutant sa propre adresse à chaque compte. Donc dans Drive, ajoutez en tant que compte joao.documentos@gmail.com. Dans Google photos, ajoutez le compte joão.fotos@gmail.com…et ainsi de suite.

Astuce : Si vous souhaitez gérer votre compte Drive avec votre compte iCloud et, éventuellement, Dropbox, utilisez l’application Fichiers sur iOS.

Alors, ce qui va se passer, c’est 15 Go d’espace pour sauvegarder vos documents dans votre compte Google dédié aux documents. Vous disposerez de 15 Go d’espace supplémentaire pour vos photos (et vous pourrez même en créer un uniquement pour la vidéo), et vous disposerez de 15 Go d’espace uniquement pour le courrier électronique, dans votre compte Gmail principal.

Photographies : Amazon Prime offre un espace illimité

Il existe de nombreux utilisateurs avec Comptes Amazon Prime. Principalement ceux qui ont des contrats de communication avec des opérateurs (Vodafone, par exemple). Cette astuce s’adresse avant tout à ceux qui ignorent cet espace libre.

Après avoir parlé à certains clients de Vodafone, nous avons réalisé que presque tous ignorent qu’au moment de l’ouverture de leur contrat avec l’opérateur, ils disposent du service Amazon Prime. En plus du forfait de streaming Amazon Prime Video, les clients peuvent également utiliser l’application Amazon Prime et disposer d’un espace illimité pour enregistrer leurs photos (l’application n’autorise que 5 Go pour enregistrer des vidéos).

Utiliser les albums partagés dans les photos sur iPhone, iPad et Mac

Une autre astuce intéressante vient d’une fonctionnalité qu’Apple a introduite en 2022 avec iOS 16. Cette fonctionnalité vous permet de partager jusqu’à 20 albums et 5 000 photos.

L’espace dans iCloud dépend d’Apple. Si vous partagez et supprimez ces photos de votre pellicule, elles y resteront, dans le partage. Et vous pouvez y économiser de l’espace sur votre iPhone.

Si vous ne savez pas créer, voici les guides nécessaires pour apprendre à créer des albums partagés :

Créer des albums partagés dans l’application Photographie

Créer des albums partagés dans Photos sur iPhone

Avec les albums partagés dans l’application Photos , vous pouvez créer des albums pour partager des photos et des vidéos avec uniquement les abonnés de votre choix. Ils peuvent également ajouter leurs propres photos, vidéos et commentaires pour que tout le monde puisse les voir. Si vous configurez un album partagé, vous pouvez également modifier le nom ou le supprimer.

Avant de commencer

Assurez-vous que vous êtes connecté avec votre identifiant Apple sur votre iPhone et sur tout autre appareil que vous souhaitez utiliser avec les albums partagés. Aller aux paramètres > [o seu nome] > iCloud > Photos, puis activez Albums partagés (le vert indique activé).

Créer un album partagé

Ouvrez l’application Photos sur iPhone. Appuyez sur « Albums », appuyez sur en haut de l’écran, puis appuyez sur « Nouvel album partagé ». Saisissez un nom pour l’album partagé, puis appuyez sur Suivant. Tapez le nom du contact que vous souhaitez ajouter ou tapez l’adresse e-mail ou le numéro de téléphone associé à l’identifiant Apple du destinataire. Lorsque vous avez ajouté tout le monde, appuyez sur « Créer ».

Participer à un album partagé

Lorsque vous recevez une invitation à rejoindre un album partagé, une notification apparaît sur l’écran de votre iPhone.

Appuyez sur la notification, puis appuyez sur « Accepter » dans l’album de l’application Photos.

Si vous n’avez pas participé à l’album partagé en appuyant sur la notification, vous pouvez également effectuer l’une des opérations suivantes :

Ouvrez l’application Photos sur iPhone. Appuyez sur « Pour vous ». Appuyez sur « Accepter » sur le nouvel album, sous « Activité sur les albums partagés ».

Remarque : La personne qui a créé l’album reçoit une notification lorsqu’un abonné accepte l’invitation à rejoindre un album partagé.

Changer le nom d’un album partagé

La personne qui crée un album partagé peut changer son nom.

Ouvrez l’application Photos sur iPhone. Appuyez sur « Albums », puis appuyez sur l’album partagé. Robinet puis appuyez sur « Modifier le nom de l’album » Entrez un nouveau nom, puis appuyez sur « Enregistrer ».

Supprimer ou se désabonner d’un album partagé

Ouvrez l’application Photos sur iPhone. Appuyez sur « Albums », puis appuyez sur l’album partagé. Robinet . Appuyez sur « Supprimer l’album partagé » si vous avez créé l’album ou appuyez sur « Se désabonner » si vous êtes abonné.

Les photos que vous avez enregistrées ou téléchargées depuis un album partagé vers votre bibliothèque de photos restent dans la bibliothèque même si l’album partagé est supprimé ou si la personne qui a créé l’album cesse de le partager.

TeraBox – Stockage cloud gratuit jusqu’à 1 To

TeraBox est un service Flextech lancé en 2020, offrant 1 To (1 024 Go) de stockage cloud gratuit, ce qui équivaudrait à environ 400 000 photos, 51 200 vidéos d’1 minute chacune, plus de 2 500 fichiers audio ou 6 millions de documents.

Ce service, en plus d’offrir 1 To d’espace cloud, offre la possibilité d’envoyer des fichiers jusqu’à 4 Go gratuitement sans avoir à se connecter, devenant ainsi une alternative aux services déjà connus comme WeTransfer. La liste des fonctionnalités comparant les versions gratuites et payantes donne une bonne idée de la force du service.

Et sera-t-il sûr d’envoyer nos données à ce service ?

C’est toujours une évaluation très personnelle. Que ce soit sur ce service ou en ligne. Bien sûr, il existe des services et des services. Comme nous avons pu le constater, Flextech, la société responsable de TeraBox, a reçu les certifications internationales ISO 27018, 27001 et 27701 de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et de la Commission électrotechnique internationale (CEI), en matière de gestion des personnels. Informations identifiables (PII) et autres problèmes de confidentialité.

Il est également important de noter que, selon les informations, le stockage cloud de TeraBox provient de la société PopIn, qui appartient à Baidu (le moteur de recherche chinois) et que les centres de données seront à Hong Kong et en Chine (et au Japon).