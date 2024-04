Le rachat de Xbox par NVIDIA et la touche rétro de Cyberpunk mettent en valeur le plaisir du poisson d’avril

En un mot: Le poisson d’avril donne aux entreprises technologiques l’occasion de se déchaîner et de s’amuser un peu avec la communauté, et cette année n’est pas différente. Nous avons parcouru Internet et avons trouvé des gags de qualité qui pourraient vous plaire.

Le développeur de Cyberpunk 2077, CD Projekt Red, a annoncé une nouvelle version en édition limitée de son jeu à succès, livrée sur disquettes – 97 619 d’entre elles, pour être exact. La société affirme qu’il est parfait pour ceux qui regrettent l’époque où l’installation de jeux était un rituel en soi. Assurez-vous simplement de prévoir suffisamment de temps pour l’installation – CD Projekt Red recommande environ deux mois, et c’est si vous échangez continuellement les disques d’installation. Vous aurez également besoin d’un lecteur de 3,5 pouces.

IGN a eu le scoop sur la prochaine version majeure de Nintendo, et ce n’est pas une Switch de deuxième génération. Le Virtual Boy Pro mélange des éléments du malheureux Virtual Boy de Nintendo avec le Switch existant pour un tout nouveau casque VR/AR. Assez drôle, celui-ci n’est en réalité pas si farfelu étant donné les appareils modernes comme l’Apple Vision Pro et les casques de style Cardboard qui utilisaient des smartphones. Nintendo Switch 2 VR, ça vous dit ?

Dans d’autres actualités en matière de jeux, NVIDIA aurait acheté la marque Xbox à Microsoft dans le cadre de ce qui ne peut être décrit que comme un accord historique. Celui-ci semble provenir de TweakTown, qui affirme que cette acquisition historique pourrait remodeler le jeu sur console grâce à une combinaison de hardware GPU puissant et de traitement IA. La date de lancement de la Xbox de NVIDIA ? Le 1er avril 2025, bien sûr.

Les entraîneurs du monde entier sont invités à assister au Tournoi des Champions du Monde Pokémon Sleep, organisé par nul autre que Chris Pillow et Kenny Mattress. Ce concours convivial de huit heures et demie met en lumière certaines des principales techniques de sommeil, comme s’ennuyer pour dormir avec un livre trop complexe. Bravo à l’équipe Pokémon pour avoir trouvé des répliques intelligentes et des conseils à suivre.

« Continuez à dormir et vous pourriez réveiller un champion. »

