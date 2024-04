Samsung veut lancer une super application pour les services bancaires mobiles

Samsung serait intéressé par le lancement d’une super application bancaire mobile en collaboration avec une grande banque sud-coréenne.

Le concept de super application existe depuis un certain temps et s’explique de lui-même : il s’agit d’une application multifonctionnelle, qui peut fournir plusieurs services dans un seul espace, du paiement à la messagerie instantanée. Ce type d’application est plus pratique et assure une plus grande agilité aux consommateurs dans l’utilisation des différents services, en les compilant.

Un exemple de super application est le chinois WeChat, lancé en 2011 en Chine par Tencent.

Samsung veut une super application pour les services bancaires

Désormais, Samsung Financial Networks, une unité appartenant aux filiales financières du groupe Samsung, serait intéressée par le lancement d’une super application destinée aux services bancaires mobiles, en collaboration avec une grande banque sud-coréenne.

L’application serait basée sur Monimo, une application de services financiers lancée par Samsung Financial Networks en avril 2022. En Corée du Sud, cette application offre des fonctionnalités telles que les transferts d’argent, le change de devises, la recherche et la comparaison des prix de l’immobilier et les automobiles.

Bien qu’étant complet, Monimo a eu du mal à attirer des utilisateurs et à construire une base solide, car il existe de nombreuses applications similaires sur le marché proposées par les banques commerciales et les plateformes fintech (finance + technologie). En réalité, alors que ceux-ci ont accumulé des dizaines de millions d’utilisateurs, Monimo n’a réussi à attirer que quelques millions de personnes.

La plupart des grandes banques du pays ont déjà lancé leur propre application super bancaire.

Pour développer une super application bancaire mobile basée sur Monimo, Samsung a contacté les cinq principales banques de Corée du Sud : KB Kookmin, Woori, Shinhan, Hana et K Bank.

Ils ont dû déjà faire leurs propositions commerciales et Samsung a dû déjà choisir son partenaire pour cette super application. Quand cela sera connu, nous mettrons à jour l’article.

Le groupe Samsung ne disposant pas d’agence bancaire, une super application pour les services bancaires mobiles lui donnera l’opportunité d’être compétitif dans le secteur des services bancaires mobiles.