La Chambre des représentants interdit l’utilisation de Copilot pour des raisons de sécurité

Qu’est-ce qui vient de se passer? Microsoft a reçu d’autres mauvaises nouvelles concernant son assistant d’IA générative Copilot : la Chambre des représentants des États-Unis a interdit strictement aux membres du Congrès d’utiliser l’outil pour des raisons de sécurité. Il rejoint désormais ChatGPT sur la liste des outils d’IA interdits et restreints de la Chambre.

Dans les directives adressées aux bureaux du Congrès émises par la directrice administrative de la Chambre, Catherine Szpindor, et vues par Axios, il est indiqué que Copilot n’est « pas autorisé à être utilisé par la Chambre ». Le guide ajoute que Copilot sera supprimé et bloqué sur tous les appareils Windows contrôlés par la Chambre.

Szpindor a déclaré que le Bureau de la cybersécurité avait considéré Copilot comme un risque pour les utilisateurs en raison de la menace de fuite de données de House vers des services cloud non approuvés par House.

Microsoft prévoit de déployer cet été une suite d’outils destinés au gouvernement, qui, selon lui, répondent aux exigences de sécurité et de conformité du gouvernement fédéral. La société de Redmond espère que ces mesures répondront aux préoccupations du Congrès.

« Nous reconnaissons que les utilisateurs gouvernementaux ont des exigences de sécurité plus élevées pour les données. C’est pourquoi nous avons annoncé une roadmap des outils Microsoft AI, comme Copilot », a déclaré un porte-parole de Microsoft à Reuters.

Le bureau de Szpindor a déclaré que les directives s’appliquent à la version commerciale de Copilot, ajoutant que la version gouvernementale sera évaluée lorsqu’elle sera disponible et qu’une décision concernant son utilisation sera prise à ce moment-là.

Malgré tout le battage médiatique autour de l’IA générative, de nombreuses grandes entreprises et organisations ont interdit l’utilisation de l’outil le plus populaire de tous, ChatGPT. Amazon, Apple, Samsung, le Forum économique mondial, Bank of America et Verizon ne sont que quelques-uns des grands noms qui ont mis en place des interdictions ou des restrictions totales sur l’IA générative d’OpenAI parmi les employés. L’année dernière, le personnel de la maison n’avait pas le droit d’utiliser la version payante de ChatGPT, limitant ainsi la saisie de données non sensibles, tandis que l’utilisation de la version gratuite était totalement interdite.

Microsoft a récemment poussé Copilot de manière agressive, en lançant un abonnement Pro, en installant discrètement l’application Copilot sur les PC Windows et en lançant les nouveaux Surface Pro 10 et Surface Laptop 6 avec des boutons Copilot dédiés. Cependant, selon un nouveau rapport, les clients de Copilot pour Microsoft 365 se plaignent du fait qu’il n’est pas aussi performant que ChatGPT, bien qu’il soit construit sur la même technologie. Microsoft pense que le problème vient des personnes qui n’utilisent pas correctement Copilot ou qui ne comprennent pas les différences entre les deux produits.

