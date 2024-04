La Russie test HP pour la fermeture de son site Web local et affirme que le monde boycotte l’entreprise

Qu’est-ce qui vient de se passer? Comme de nombreuses entreprises, HP a interrompu ses opérations en Russie et en Biélorussie peu après l’invasion de l’Ukraine en 2022. Le géant de la technologie a désormais achevé sa sortie de Russie, fermant son site Web local qui était utilisé pour télécharger des drivers et pour une assistance technique. En réponse, les Russes se sont plaints du fait que HP n’avait pas averti qu’il était sur le point de fermer le site, et les médias du pays ont souligné la controverse sur sa politique en matière d’impression, affirmant que « le reste du monde boycotte HP ».

En mars 2022, HP a été l’une des nombreuses entreprises occidentales à annoncer qu’elle quittait la Russie et la Biélorussie – où ses ventes généraient environ 1 milliard de dollars – en réponse à l’invasion de l’Ukraine. L’impact de l’arrêt de la fourniture d’équipements aux pays n’a pas été trop grave grâce aux importations parallèles, qui impliquent l’importation de produits d’autres pays sans l’autorisation du propriétaire de la propriété intellectuelle.

Aujourd’hui, pour se conformer aux sanctions imposées par les États-Unis, HP s’est complètement retiré de Russie. Essayer d’accéder au site Web russe de HP redirige automatiquement les visiteurs vers le site Web de l’entreprise au Kazakhstan, où le russe est l’une des deux langues les plus parlées. Les utilisateurs peuvent télécharger des drivers pour les produits HP à partir de ce site Web, mais il n’existe pas d’assistance en ligne. Le site Web de HP en Biélorussie redirige également vers le site du Kazakhstan.

Le média russe CNews se plaint que HP n’ait pas envoyé de notifications informant les utilisateurs qu’il fermait son site Web russe, choisissant plutôt de tout faire subrepticement. La publication note que cela contraste avec Microsoft, qui a donné aux entreprises russes environ une semaine pour trouver de nouveaux services cloud avant de les exclure de sa plateforme.

HP a vu sa part de 36 % sur le marché russe des imprimantes tomber à 21 % au troisième trimestre 2022 suite à la suspension des opérations. La société chinoise Pantum a pris la première place avec une part de 53 %, contre seulement 16 % un an plus tôt. Epson, deuxième, détient toujours une part de 22,1 % du marché russe, même s’il a également suspendu ses exportations en 2022.

CNews écrit que pendant que HP boycotte la Russie, le reste du monde boycotte HP. Le site met en lumière les controverses de longue date concernant les imprimantes de l’entreprise, notamment son modèle d’abonnement à l’encre et la politique consistant à obliger les personnes à utiliser des cartouches HP.

