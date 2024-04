Masquer automatiquement la bannière de cookies – sur mobile et sur PC

Ils sont incroyablement agaçants : les bannières de cookies qui se mettent entre vous et le contenu souhaité et vous empêchent d’accéder tant que vous n’avez pas fait un choix. Les exploitants de sites web n’y peuvent rien, le RGPD exige que les cookies ne soient pas simplement définis. Donc c’est une bonne chose en principe – si seulement vous n’aviez pas à chercher à chaque fois où trouver le paramètre souhaité. Certains navigateurs vous permettent maintenant de masquer automatiquement les bannières de cookies. Nous allons vous montrer comment faire avec quel navigateur.

Refuser les cookies

Refuser complètement les cookies ou bloquer les cookies tiers est simple. Chaque navigateur propose cette option dans les paramètres – mais malheureusement, la bannière de cookies apparaît quand même. Alors que faire ?

Masquer automatiquement les bannières de cookies

Vous dites à votre navigateur que vous ne voulez que les cookies nécessaires et il « clique » sur le bouton correspondant pour vous, de sorte que vous ne verrez jamais la bannière de cookies. Cela semble génial, mais malheureusement, c’est encore de la science-fiction pour la plupart des navigateurs courants. Cependant, le navigateur Brave, disponible pour les smartphones ainsi que pour les PC et les Mac, propose déjà quelque chose de similaire, et il existe également des options de configuration pour Firefox.

Navigateur Brave : EasyList Cookie

Si vous cliquez sur « Paramètres » dans le navigateur Brave, puis sur « Filtre de contenu », vous verrez l’entrée « EasyList Cookie ». Celui-ci bloque les bannières de cookies avec une fiabilité assez élevée. Cependant, cela ne refuse pas les cookies, mais dépend des paramètres du site visité pour savoir comment gérer les cookies si aucune décision n’est prise. La solution parfaite n’est donc pas encore disponible dans Brave, mais ce navigateur propose déjà une bonne option intégrée.

Le navigateur Brave peut bloquer les bannières de cookies

Bloquer la bannière de cookies sur Safari sous iPhone/iPad

Pour faire disparaître la bannière de cookies sur Safari mobile, vous avez besoin d’une extension de navigateur. Malheureusement, Safari ne peut pas le faire par défaut – vous trouverez une sélection dans l’App Store iOS. Un peu plus bas, nous avons également une recommandation pour vous.

Voici comment installer une extension de navigateur pour Safari sur iPhone :

Accédez à l’App Store et choisissez l’extension souhaitée, puis installez-la comme une application.

Ensuite, allez dans l’application « Réglages », puis dans « Safari », puis dans « Extensions » et activez l’extension là-bas.

Quelle est la meilleure extension ?

Parmi les fournisseurs que j’ai testés, la meilleure combinaison de fonctionnalité et de protection des données semble être « Hush ».

Hush

« Hush » ne propose pas de réglages, d’autres extensions le font. Cependant, l’avantage de Hush est qu’il est open source, qu’il ne collecte pas de données selon le développeur et qu’il a effectivement rejeté automatiquement les cookies sur 90% des sites web testés de manière aléatoire, ce qui n’a malheureusement pas fonctionné avec d’autres fournisseurs.

Alternativement, vous pouvez également télécharger le navigateur Brave (voir ci-dessus) sur iOS.

Refuser automatiquement les cookies dans Chrome sous Android

La version mobile de Chrome ne prend pas en charge les extensions et n’offre pas non plus l’option de refus des cookies. Les utilisateurs d’Android ne peuvent donc pas désactiver les irritantes bannières de cookies à l’aide d’une extension.

Cependant, les utilisateurs d’Android peuvent néanmoins installer Brave (voir ci-dessus) en tant que navigateur, où le blocage des bannières de cookies est déjà préréglé.

Le navigateur Brave sur Android

Désactiver la bannière de cookies dans Firefox sur PC et Mac

Firefox offre la possibilité de refuser automatiquement les cookies, même si cela est limité. Il est possible uniquement en mode privé et uniquement pour les sites web très connus.

Vous trouverez les instructions pour bloquer les bannières de cookies dans le navigateur Firefox dans cet article :

Adieu aux bannières de cookies : refuser automatiquement les cookies dans Chrome

Le navigateur Chrome pour PC et Mac ne peut pas masquer les bannières de cookies avec ses propres outils, mais contrairement à la version mobile, vous pouvez utiliser des extensions pour atteindre votre objectif.

Il existe également un grand choix, comme par exemple « I don´t care about Cookies ». Cependant, étant donné qu’une telle extension peut techniquement accéder à tous les contenus des sites web que vous visitez, la protection des données est particulièrement importante ici. Consent-o-Matic a été développé par une université danoise et est open source, ce qui donne au plugin une certaine crédibilité et en réalité mon premier choix pour les navigateurs de bureau.

Microsoft Edge et les bannières de cookies

Même pour Edge, des extensions sont nécessaires et il existe également une sélection pour Edge. La sélection est un peu plus limitée que pour les navigateurs concurrents, mais « I don´t care about Cookies » est disponible et Consent-O-Matic peut également être installé via le Chrome Store selon le site web du fabricant.

Masquer la bannière de cookies dans Safari

Vous l’aurez deviné – le Safari sur Mac n’a pas de solution intégrée non plus. Tout comme son homologue mobile, il peut toutefois être équipé de l’extension « Hush », qui a très bien fonctionné lors des tests.

Consent-o-Matic est également disponible pour Safari.

Extensions Safari

Au final

La solution la plus simple et la meilleure en termes de protection des données semble être d’utiliser le navigateur Brave, que ce soit sur mobile, PC ou Mac. Si vous souhaitez rester fidèle à votre navigateur actuel, vous devrez presque toujours utiliser une extension.

Dans tous les cas, vous serez ensuite tranquille avec les bannières de cookies, mais les cookies ne seront pas toujours sélectionnés ou refusés selon vos préférences. Il est à espérer qu’à l’avenir, de meilleures solutions seront intégrées aux navigateurs, de sorte que vous puissiez faire un choix général et que le navigateur informe ensuite le site web de vos préférences en matière de cookies sans que vous ayez à vous en soucier vous-même.